Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості сонячного фрукта

Чим корисні абрикоси? Зараз саме сезон цього солодкого фрукта, тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі про його користь.

Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.

Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.

Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.

Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.

Фото: Pixabay

