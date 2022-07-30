УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 30.07.2022 12:54
30.07.2022 12:54
Поділитися

Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості сонячного фрукта

Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості сонячного фрукта

Чим корисні абрикоси? Зараз саме сезон цього солодкого фрукта, тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі про його користь.

Чим корисні абрикоси?

Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.

Також по темі: Афродизіак і не тільки. ТОП корисних властивостей полуниці Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Як вберегти себе від нітратів в овочах та фруктах: корисні поради

  • Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.
  • Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.
  • Покращує пам’ять.
  • Знижує артеріальний тиск.
  • Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.

абрикос фото

  • Нормалізує роботу травної системи.
  • Підвищує рівень гемоглобіну в крові.
  • Сприяє покращенню зору.
  • Уповільнює процес старіння.
  • Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.

Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.

Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.

Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати персики.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: абрикоси, Здоров'я, фрукти
30.07.2022 12:54



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь