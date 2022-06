Остерійгайтеся підроблених відео! Що таке діпфейки та для чого їх використовують

Що таке діпфейк та як його використовують пропагандисти?

Бажання російських пропагандистів ввести в оману українців не має меж.

Сучасні технології дозволяють ворогам використовувати не тільки неправдиві текстові матеріали, а й відео.

Ролики зазвичай викликають більше довіри в аудиторії, адже їх складно змонтувати, щоб вони мали реалістичний вигляд.

Однак нова технологія діпфейк дозволяє створювати відеозаписи настільки правдоподібними, що сумнівів у багатьох не виникає.

Розповідаємо, що таке діпфейки та як їх використовують російські пропагандисти.

Діпфейк – від англ. deepfake, від поєднання термінів deep learning («глибинне навчання») та fake («підробка»).

Це вкрай реалістична маніпуляція відео- та аудіоматеріалами, що створює штучний інтелект.

Простими словами, така технологія змушує вимовляти людину на відео те, чого вона насправді не говорила в реальному житті.

Тобто, зображення людини використовують для поєднання і накладення на інші зображення або відеоролики.

За допомогою аналізу знімків спеціальний алгоритм копіює рухи та вигляд особи.

Раніше діпфейки використовували здебільшого для створення неправдивих порнографічних відео з метою помсти або для розважальних роликів.

Перша діпфейкова порнографія, що наробила шуму в інтернеті, з’явилась у 2017 році, однак пізніше вона була заборонена ресурсами Reddit, Twitter і Pornhub.

Діпфейки часто можна зустріти на просторах сервісів TikTok, YouTube,Vimeo.

Нову технологію використовували не тільки для створення неправдивих відео з зірками, а й для монтажу роликів із політиками.

Відтак, колись вірусним стало відео з Бараком Обамою, яке насправді згенерував штучний інтелект:

До речі, у 2019 році спікерка палати представників конгресу США Ненсі Пелосі також постраждала від діпфейку.

Невідомі змонтували відеоролик таким чином, що здавалося, ніби Ненсі погано вимовляє слова через стан алкогольного сп’яніння.

Попри те, що YouTube швидко зреагував та видалив неправдиве відео, ролик устиг розлетітися різними соцмережами та підірвати репутацію Пелосі.

На початку повномасштабної війни галасу наробило фейкове звернення Володимира Зеленського, яке розповсюдили окупанти в різних соцмережах.

У ролику президент України нібито закликає українців скласти зброю та заявляє про власну “капітуляцію”.

Однак насправді Зеленський ніколи нічого подібного не казав.

Facebook та Instagram швидко зреагували й видалили діпфейк зі своїх платформ.

Сам Володимир Зеленський також не залишив ситуацію без свого коментаря й на своїй сторінці в Інстаграм спростував інформацію про те що він нібито закликав захисників здаватися.

Сьогодні ж міський голова Києва Володимир Кличко повідомив про новий дипфейк.

Саме наша пильність та обізнаність не дозволять окупантам успішно втілювати свої провокації!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати фейк.

Фото: Pexels

