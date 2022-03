Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації?

Поради для інформаційного фронту від Центру протидії дезінформації при РНБО

Професійні аналітики, які прогнозували подальші дії Росії за кілька тижнів до війни, в один голос запевняли, що Україну накриє лавина з фейків від окупантів.

На жаль, вони не помилилися. Щодня мережею ширяться сотні дописів, які змушують довірливих користувачів панікувати.

Журналісти, що зараз виступають справжніми воїнами на інформаційному фронті, роблять усе можливе, аби очистити соцмережі від інформаційного бруду.

Та насправді кожен з нас може допомогти їм у цьому.

Розповідаємо, як захистити наш інформаційний фронт від окупантів.

Усі ми прекрасно знаємо, що російське телебачення — найкращий інструмент для пропаганди окупантської диктатури.

Свобода слова в цій країні — це щось незвідане й нереальне.

Проте українці можуть допомогти в поширенні правди.

Пам’ятайте, що Кремль майже повністю обмежує доступ до “невигідної” інформації, зомбуючи людей.

Наша мета — розповсюдити підтверджені факти, що допоможуть хоч трохи відкрити очі громадянам РФ.

Увесь світ має знати, як насправді страждають мільйони невинних українців, що хочуть жити у вільній та суверенній державі.

Мабуть, більшості доводилася бачити на просторах інтернету ботів, що активно пропагують російську фашистську діяльність.

Войовничі українці намагаються вступати з ними в суперечку, але в цьому випадку краще змовчати.

Акаунтам, що генерують дезінформацію за допомогою штучного інтелекту, неможливо нічого довести.

Замість того, щоб витрачати енергію на словесні перепалки, краще спрямувати її на поширення правди по всьому світу.

Ворожі ресурси поширюють сотні фейків щодоби.

Вони публікують пості із залякуванням українців, підтримують окупантів та принижують нашу гідність.

Зараз із ними необхідно боротися, як ніколи раніше.

Спільними зусиллями українці можуть стерти сторінки ворога з інфопростору.

Для цього потрібно масово скаржитися на них.

До речі, у пригоді стануть спеціальні чатботи, що допомагають блокувати ресурси з неправдивою інформацією.

Аби Росію можна було потопити жорсткими санкціями, увесь світ має знати, що ця країна робить насправді.

Не лінуйтеся писати правдиві дописи кількома іноземними мовами, адже так нашим закордонним друзям буде легше сприймати інформацію.

Маєте знайомих адміністраторів груп та каналів із великою аудиторією закордоном?

Поширюйте інформацію з їхньою допомогою!

Зараз голос українців має пробиватися крізь усі щілини, аби світ почув нас.

Люди в усіх країнах не стримують сльози, коли бачать, як сильно Україна зараз об’єдналася.

Лише за першу добу війни наші небайдужі громадяни перерахували на допомогу армії більше коштів, аніж за весь минулий рік.

Але окрім надання матеріальної допомоги, важливо ще й підбадьорювати войовничий дух у соцмережах.

Подякуйте нашим захисникам на своїх сторінках, поділіться своєю вірою в те, що все буде добре.

Наші теплі слова зараз неабияк потрібні військовим!

Фото: Pexels

