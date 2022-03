Рятуємося від фейкових новин: як користуватися фактчек-ботом ПЕРЕВІРКА

Що таке фактчек-бот ПЕРЕВІРКА та як ним користуватися?

У період війни окупанти запустили нову хвилю фейків в український інфопростір.

Щодня загарбники не втомлюються вигадувати брехню, аби дезорієнтувати нас.

Їхня основна мета — посіяти страх та паніку серед населення за допомогою неперевіреної інформації.

Однак від російських інформаційних “вірусів” уже винайшли пігулки.

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає користувачів перевіряти всю сумнівну інформацію через новий фактчек-бот ПЕРЕВІРКА.

Розповідаємо, що варто знати про цей бот та як він працює.

Фактчек-бот — це справжній рятівник від “інформаційного бруду”.

Він допомагає виявляти відверті фейки, брехню й пропаганду РФ.

Саме з його допомогою можна визначити неправдиві новини ЗМІ окупантів, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також фейкові новини в соцмережах та в політиці.

Бот допомагає виявити брехню дуже просто.

Для цього потрібно всього-на-всього надіслати посилання на інформацію, яка викликає сумніви.

Воно одразу потрапляє до команди фахівців, які за допомогою штучного інтелекту швидко перевіряють великі масиви інформації.

Після пересилання новини ви зможете отримати результати перевірки на правдивість за кілька хвилин.

Посилання на фактчек-бота: https://t.me/perevir_bot

Інформаційна гігієна під час війни вкрай важлива, тож будьмо обачнішими!

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік офіційних джерел для отримання інформації.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.