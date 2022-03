Як розпізнати фейк: 5 ознак, що видають фальшиві новини

Як розпізнати фейк.

Росія веде війну, як фізичну, так і інформаційну.

Ворог не нехтує будь-якими способами пропаганди і активно просуває дезінформацію в соціальних мережах та новинах

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує прості та ефективні правила інформаційної гігієни.

Читайте та беріть на озброєння, адже проінформований означає захищений!

Намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації

Більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення

CAPS LOCK, знаки оклику!!!, “100% інфа”, “терміновий репост” — ознаки фейковості.

Надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення

Якщо інформацію повідомляє анонім або взагалі відсутнє посилання на джерело, інформації довіряти не слід.

Наприклад, використання слів “нахабно заявив”, “щиро запевнив”, “підозріло”.

Велика кількість емоційно забарвлених прикметників — ознака маніпуляції.

