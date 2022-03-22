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ICTV Ранок 22.03.2022 18:00
22.03.2022 18:00
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Як розпізнати фейк: 5 ознак, що видають фальшиві новини

Як розпізнати фейк: 5 ознак, що видають фальшиві новини

Як розпізнати фейк.

Росія веде війну, як фізичну, так і інформаційну.

Ворог не нехтує будь-якими способами пропаганди і активно просуває дезінформацію в соціальних мережах та новинах

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує прості та ефективні правила інформаційної гігієни.

Читайте та беріть на озброєння, адже проінформований означає захищений!

Як розпізнати фейк про війну: 5 правил

Як не потрапити на гачок дезінформації та розпізнати фейк

  • Перевірте інформаційний ресурс, що поширює інформацію.

Намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації

  • Зверніть увагу, чи відображає заголовок суть повідомлення

Більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення

  • Емоційні заголовки

CAPS LOCK, знаки оклику!!!, “100% інфа”, “терміновий репост” — ознаки фейковості.

Надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення

  • Першоджерело

Якщо інформацію повідомляє анонім або взагалі відсутнє посилання на джерело, інформації довіряти не слід.

Завжди ставте собі запитання: “Хто повідомив цю інформацію?”

Також по темі: Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації? Закриття проросійських телеканалів: наступ на свободу слова чи боротьба з пропагандою? Донбас завжди говорив російською? Історик прокоментував тези кремлівських пропагандистів
  • Використання оціночних суджень

Наприклад, використання слів “нахабно заявив”, “щиро запевнив”, “підозріло”.

Велика кількість емоційно забарвлених прикметників — ознака маніпуляції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як захистити свій смартфон під час війни.

Фото: Рixabay

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Теги: новини, фейк
22.03.2022 18:00
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України



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