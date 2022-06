Як упоратися зі стресом під час війни: дієві поради від Юлії Зорій

Як упоратися зі стресом під час війни?

В умовах повномасштабної війни більшість українців постійно зіштовхуються із надмірною тривожністю та стресом.

Паніка, невизначеність, страх — усе це поступово руйнує наше емоційне здоров’я.

Однак варто пам’ятати про те, що стрес — це адекватна реакція організму на зовнішні подразники, тож боятися його не варто.

Телеведуча Юлія Зорій поділилась кількома порадами, які допоможуть подолати стрес та покращити свій психологічний стан.

Спершу слід усвідомити, чому саме ви відчуваєте тривогу та паніку.

Запитайте у себе, що саме вас хвилює найбільше та намагайтеся прийняти присутність цього фактора у вашому житті.

Повторюйте собі: “Я розумію, чому я стресую. Я розумію, через що мені страшно/зле/тривожно”.

Можете виписати всі ці тези на аркуші, аби заспокоїтися.

Після усвідомлення головних причин стресу слід поставити собі запитання: “Що я можу зробити в цій ситуації? Як я можу собі допомогти? Як я можу покращити своє життя?”.

У житті завжди має бути план та мета.

Випишіть усе, що спадає вам на думку та відкладіть цей список на певний час.

Пізніше поверніться до нього й знайдіть найраціональніші рішення.

Не відкладайте свої справи.

Дуже важливо навчитися концентруватися на фізичній активності в умовах стресу.

Будь-яка фізична дія зменшує силу емоцій, пам’ятайте про це.

Дія — це дуже швидкі “ліки” від стресу.

Можете зайнятися спортом, хатніми справами, малюванням, бігом, приготуванням їжі або дихальною гімнастикою.

Соціальні зв’язки також неабияк допомагають протидіяти стресу.

Зараз дружнє плече необхідне всім українцям.

Спробуйте якомога частіше ділитися своїми переживаннями та емоціями із близькими людьми, згадуйте про щасливі моменти з минулого та мрійте про майбутнє.

Однак не варто забувати й про власний простір.

Не перевантажуйте себе спілкуванням, якщо вам хочеться відпочити наодинці.

Як би важко не було, намагайтеся дотримуватися звичного режиму дня.

Перед сном обов’язково думайте про те, що дає вам можливість відчути себе в безпеці.

Пам’ятайте про те, що від якості вашого сну неабияк залежить ваш настрій.

Боріться зі стресом, мрійте та вірте в нашу перемогу, яку ми всі разом незабаром святкуватимемо!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як фізична активність впливає на емоційне здоров’я.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.