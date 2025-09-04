Що таке “щаслива валізка” та як її зібрати?

У період невизначеності та нестабільності варто вміти знаходити позитив навіть у дрібничках.

Постійний стрес та страхи в умовах бойових дій здатні паралізувати нас у критичні моменти.

Саме тому не слід нехтувати своїм емоційним станом.

Покращити настрій можуть елементарні предмети, які були звичними для нас за мирних часів.

“Щаслива валізка”, у якій будуть зібрані всі приємні бонуси для нас, стане справжнім порятунком для тих, хто починає зневірюватися.

Психологиня Марина Діденко розповіла, як скласти таку валізку, однак перелік предметів може бути індивідуальним для кожного.

Як скласти щасливу валізку?

Аби скласти щасливу валізку, що стане своєрідним провідником у щасливе минуле та надасть заряд енергії для боротьби за майбутнє, достатньо озирнутися навколо та згадати про все, що приносить нам задоволення.

У валізу, яка рятуватиме від поганого настрою, можна покласти:

світлини з найяскравішими моментами вашого життя

улюблену книгу або літературу, що надихає

квитки з різних подій та місць, що допоможуть згадати похід у кіно дружньою компанією або шалену поїздку в інше місто на потязі

настільну гру, що допоможе розважитися разом з близькими

улюблений крем для тіла, який допоможе відчути любов та турботу для себе

ароматизовану свічку, запах якої занурить у приємні спогади та подарує відчуття спокою

камінець, який ви привезли з морського узбережжя

улюблені солодощі до чаю

ланцюжок на шию, який буде своєрідним оберегом від усього лихого

Щаслива валізка не займатиме багато місця, однак під час нападу апатії та паніки допоможе повернутися до тями й рухатися далі задля нашої спільної перемоги над ворогами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, що допоможуть побороти тривожність.

Фото: Pexels