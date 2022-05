Спорт — це ліки для психіки: як фізична активність вливає на емоційний стан

Як фізична активність впливає на емоційне здоров’я?

Під час повномасштабних бойових дій усі українці зіштовхуються з надмірним стресом.

Постійна паніка, перевтома й невизначеність неабияк виснажують нас.

Ще однією причиною тривоги та негативних емоцій може стати відсутність фізичної активності.

Саме спорт може надати мотивацію та енергію в такі непрості часи.

Розповідаємо, як фізична активність впливає на наше самопочуття та психіку.

Дослідження показали, що брак рухів протягом дня та постійне сидіння викликають тривожність та депресію, а от помірна фізична активність, навпаки, дарують позитивні емоції.

Якщо рухів не вистачає, система починає давати збій, який викликає надлишок токсинів у тілі.

Це призводить до занепокоєння та тривоги.

Не варто забувати й про те, що бездіяльність підвищує ризик виникнення ожиріння, діабету, остеопорозу, високого кров’яного тиску та серцево-судинних захворювань.

За даними ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), відсутність фізичної активності — четверта причина смертності у світі, що забрала життя у близько 3.2 млн людей.

А от регулярне виконання вправ знижує напругу, а також покращує сон та самооцінку.

Дослідження та мета-аналізи показують, що фізичні вправи також допомагають знизити тривожність.

Спробуйте щодня прогулюватися навколо свого дому, а також виконувати сидячу роботу стоячи.

Відстежувати свій рух можна за допомогою спеціальних трекерів та додатків на смартфоні.

Не переймайтеся через те, що спершу вам може бути надто складно проходити великі відстані.

Крокуйте стільки, скільки можете.

Одного дня ви обов’язково досягнете поставленої мети.

Оберіть вправи, які вам подобаються найбільше, і виконуйте їх тричі на тиждень.

Решту днів заповніть прогулянками або плаванням та йогою.

На вихідних краще виконувати серйозні навантаження та вирушати на тривалі прогулянки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїтися за лічені хвилини.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.