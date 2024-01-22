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ICTV Ранок 22.01.2024 16:00
22.01.2024 16:00
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Кава — збудник стресу? Як кофеїн пов’язаний із тривожністю та іншими розладами

Кава — збудник стресу? Як кофеїн пов’язаний із тривожністю та іншими розладами

Як кофеїн пов’язаний із посиленням тривоги? 

Більшості людей важко уявити своє життя без бодай однієї чашечки чаю або кави на день.

Саме ці напої нібито допомагають нам прокинутися та відчути бадьорість.

Однак не варто забувати про шкоду, яку завдає нашому організму кофеїн.

Виявляється, саме ця речовина є збудником багатьох психологічних розладів та негативних емоцій, яких нам так важко уникнути під час війни.

Розповідаємо, як кофеїн пов’язаний із тривожністю та іншими розладами.

Зв’язок кофеїну зі стресом та тривожністю

Як кофеїн впливає на нас?

Мало хто здогадується про це, але саме кофеїн — основний тригер тривоги.

Навіть одна чашка кави на день може зашкодити людям із нестабільним емоційним станом.

Відтак, якщо ваша тривога, наприклад, перебувала на рівні 5, то за кілька годин після вживання кофеїну вона підвищиться до рівня 8 за 10-бальною шкалою.

До речі, якщо ви погано спите вночі, уранці ви ймовірно будете відчувати підвищену тривогу, яку посилить ранкова доза кофеїну.

А що кажуть вчені?

Дослідники з’ясували, що пацієнти з ГТР (генералізованим тривожним розладом) вкрай чутливі до кофеїну.

Нам важко усвідомити зв’язок між улюбленими напоями та психологічним станом, адже кофеїн дарує короткочасне відчуття енергії та сили.

Негативні наслідки викривають за кілька годин після вживання кофеїну.

Молекула цієї речовини може дістатися до мозку за якихось 20 хвилин.

Після цього вона почне поглинати аденозин, який подає сигнали про сонливість та втому.

До речі, кофеїн також стимулює центральну нервову систему та підвищує тиск.

переляк

Кофеїн викликає панічні атаки?

Експеримент довів, що 52% людей, які зіштовхувалися з тривожністю або панічними атаками, страждали саме після вживання кави та кофеїну.

Варто зазначити, що така сама реакція на цю речовину була й у 41% родичів першої лінії людей, з якими проводили дослідження.

Ще один цікавий факт: до вживання кофеїну панічні атаки в осіб не з’являлися, а в деяких випадках речовина навіть викликала галюцинації.

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Де міститься кофеїн?

Ця речовина є не тільки в каві, як заведено вважати.

Кофеїн містять чорний та зелений чаї, газована вода, а також енергетики.

Отож, аби виключити кофеїн, слід відмовитися від усіх цих напоїв.

Як мінімізувати шкідливий вплив кофеїну?

Аби не шкодити своєму емоційному здоров’ю, варто відмовлятися від кофеїну.

Слід зазначити, що в деяких людей виникає синдром відміни, який провокує головний біль утому, депресію, апатію та біль у м’язах.

Саме тому потрібно відмовлятися від улюблених напоїв поступово.

Спробуйте виключити кофеїн бодай на 60 днів та простежити за своїм станом.

кава

Аби полегшити цей процес, дотримуйтесь таких правил:

  • Почніть пити трав’яні чаї із ромашкою, коренем валеріани, вівсяною соломою. Вони допоможуть зменшити стрес.
  • Пийте якомога більше чистої води протягом доби, аби полегшити виведення кофеїну.
  • За наявності симптомів відміни прийміть знеболювальне, що не містить кофеїну.

Без кави буде важко на початку шляху, однак ви маєте чітко усвідомлювати, що відмова від шкідливої речовини неодмінно зробить вас щасливішими та здоровішими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти підвищують тривожність.

Фото: Unsplash

Теги: емоції, кава, психологічний стан
22.01.2024 16:00
Джерело: Психологічна підтримка

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