Тривожність, стрес та апатія: які симтоми викликає зневоднення та як його уникнути

Як зневоднення впливає на наш емоційний стан?

Під час повномасштабної війни стрес став вірним супутником для багатьох українців.

Однак не тільки негативні новини та бойові дії викликають тривогу.

Дуже часто причина криється ще й у зневодненні.

Саме тому важливо не ігнорувати потреби свого організму.

Розповідаємо, як водний баланс пов’язаний із нашим психологічним станом.

Наукове дослідження показало, що обмежене споживання води може стати причиною тривоги, втоми, розгубленості та паніки.

А от збільшене споживання води, навпаки покращує настрій та надає енергію.

Люди, що мають схильність до тривоги та стресу, мають відстежувати свій водний баланс та випивати достатню кількість рідини на день.

Варто наголосити на тому, що вода ще й має природні заспокійливі властивості.

Дослідники Гарвардської медичної школи виявили, що достатній рівень води в організмі знімає тривожність.

За даними Національної академії наук, жінки мають споживати приблизно 11,5 склянок на день (2.7 літра), а чоловікам потрібно випивати 15,5 склянок (3,7 літра) щодня.

Якщо вода вам швидко набридає, пийте трав’яні чаї.

А от від пакетованого чаю краще відмовитися, адже він може містити кофеїн, який збуджує стрес.

Не намагайтеся випити денну норму води за короткий проміжок часу: розподіляйте склянки води протягом дня.

Аби заспокоїтися та зменшити стрес, пийте щодня ромашковий чай.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно їсти на сніданок для продуктивного дня.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.