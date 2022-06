Жорстокість окупантів не має меж: як діяти, якщо ви стали свідком викрадення людини або потрапляння в полон

Як діяти в разі викрадення людини або захоплення в полон під час війни?

Увесь світ уже побачив, що в окупантів відсутні моральні норми.

Вони катують, убивають невинних, обстрілюють домівки мирного населення й депортують людей.

Не нехтують окупанти й викрадення цивільним.

Загарбники беруть громадян у полон, аби “вибивати” з них інформацію або просто знущатися.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як діяти, якщо ви стали свідком викрадення людини або її перебування в полоні.

Якщо людину викрали на ваших очах або забрали в полон, якомога швидше зверніться до правоохоронних органів.

Часто фото й відео з полоненими з’являються в мережі, тож якщо ви побачили на знімках знайому людину, обов’язково збережіть фото або зробіть знімок з екрана.

Так ви зможете допомогти поліції знайти зниклу особу значно швидше.

Спершу слід зазначити, що заяви про викрадення людини або перебування в полоні приймають у підрозділах Національної поліції України в день звернення особи-заявника.

Існує кілька способів подання відповідної заяви:

У заяві слід написати всю відому вам інформацію про обставини зникнення людини та дані цієї особи:

Орган досудового розслідування поліції розпочинає кримінальне провадження за кожним фактом зникнення людини.

Зверніть увагу на те, що через велику кількість вбивств на території України після початку повномасштабної війни, може виникнути потреба здати біологічні зразки виведення ДНК-профілю для подальшого порівняння.

Правоохоронці продовжують знаходити поховання цивільних, із якими розправились окупанти.

Процедура відібрання біологічного матеріалу й подальша експертиза здійснюється за постановою слідчої поліції.

За експертизу сплачувати кошти не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди звертатися за допомогою в умовах війни.

Фото: Pexels

