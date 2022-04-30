УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 30.04.2022 14:00
30.04.2022 14:00
Поділитися

Повідомлення, що може врятувати життя: куди та як звертатися за допомогою під час війни

Повідомлення, що може врятувати життя: куди та як звертатися за допомогою під час війни

Куди звертатися за допомогою в умовах війни?

Навіть у мирні часи вкрай важливо знати, куди телефонувати, якщо вам терміново потрібна допомога.

Однак в умовах воєнного стану рятувальники не завжди можуть зреагувати оперативно, бо кількість надзвичайних ситуацій неабияк зросла.

Та й зв’язок не всюди стабільний, зважаючи на те, що окупанти намагаються його обірвати в багатьох областях.

Розповідаємо, куди звертатися за допомогою в критичних ситуаціях під час війни.

Як повідомити про потребу в допомозі?

Спершу варто спробувати зателефонувати на номер 112.

Якомога швидше зазначте:

  • Що саме з вами відбувається (обвал у бомбосховищі, поранення, обстріл і т.д.)
  • Скільки поряд з вами людей, стан вашого та їхнього здоров’я (хронічні захворювання, наприклад, діабет)
  • Де ви перебуваєте (адреса або орієнтири, що допоможуть вас знайти)
  • Характер травм та час, коли ви їх отримали
  • Додаткові потреби (вода, ліки, їжа)

Якщо зв’язок не дозволяє зателефонувати, напишіть повідомлення з аналогічним вмістом та надішліть його в месенджері своїм близьким або рідним із проханням повідомити ДСНС.

Також по темі: Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки Безкоштовні дзвінки та преміум-підписки: як сервіси для спілкування допомагають українцям Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки

Також можна надіслати звичайне SMS іншим людям.

Якщо зв’язок не з’являться протягом тривалого періоду, збережіть повідомлення в чернетках і надішліть його,  щойно доступ до інтернету або мобільної мережі відновиться.

Усю інформацію варто надсилати одним повідомленням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо не виходить викликати швидку.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, допомога, надзвичайна ситуація
30.04.2022 14:00
Джерело: Держспецзв'язку



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь