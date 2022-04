Повідомлення, що може врятувати життя: куди та як звертатися за допомогою під час війни

Куди звертатися за допомогою в умовах війни?

Навіть у мирні часи вкрай важливо знати, куди телефонувати, якщо вам терміново потрібна допомога.

Однак в умовах воєнного стану рятувальники не завжди можуть зреагувати оперативно, бо кількість надзвичайних ситуацій неабияк зросла.

Та й зв’язок не всюди стабільний, зважаючи на те, що окупанти намагаються його обірвати в багатьох областях.

Розповідаємо, куди звертатися за допомогою в критичних ситуаціях під час війни.

Спершу варто спробувати зателефонувати на номер 112.

Якомога швидше зазначте:

Якщо зв’язок не дозволяє зателефонувати, напишіть повідомлення з аналогічним вмістом та надішліть його в месенджері своїм близьким або рідним із проханням повідомити ДСНС.

Також можна надіслати звичайне SMS іншим людям.

Якщо зв’язок не з’являться протягом тривалого періоду, збережіть повідомлення в чернетках і надішліть його, щойно доступ до інтернету або мобільної мережі відновиться.

Усю інформацію варто надсилати одним повідомленням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо не виходить викликати швидку.

Фото: Pexels

