Повідомлення, що може врятувати життя: куди та як звертатися за допомогою під час війни

Куди звертатися за допомогою в умовах війни?

Навіть у мирні часи вкрай важливо знати, куди телефонувати, якщо вам терміново потрібна допомога.

Однак в умовах воєнного стану рятувальники не завжди можуть зреагувати оперативно, бо кількість надзвичайних ситуацій неабияк зросла.

Та й зв’язок не всюди стабільний, зважаючи на те, що окупанти намагаються його обірвати в багатьох областях.

Розповідаємо, куди звертатися за допомогою в критичних ситуаціях під час війни.

Як повідомити про потребу в допомозі?

Спершу варто спробувати зателефонувати на номер 112.

Якомога швидше зазначте:

Що саме з вами відбувається (обвал у бомбосховищі, поранення, обстріл і т.д.)

Скільки поряд з вами людей, стан вашого та їхнього здоров’я (хронічні захворювання, наприклад, діабет)

Де ви перебуваєте (адреса або орієнтири, що допоможуть вас знайти)

Характер травм та час, коли ви їх отримали

Додаткові потреби (вода, ліки, їжа)

Якщо зв’язок не дозволяє зателефонувати, напишіть повідомлення з аналогічним вмістом та надішліть його в месенджері своїм близьким або рідним із проханням повідомити ДСНС.

Також можна надіслати звичайне SMS іншим людям.

Якщо зв’язок не з’являться протягом тривалого періоду, збережіть повідомлення в чернетках і надішліть його, щойно доступ до інтернету або мобільної мережі відновиться.

Усю інформацію варто надсилати одним повідомленням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо не виходить викликати швидку.

Фото: Pexels

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