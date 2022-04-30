Повідомлення, що може врятувати життя: куди та як звертатися за допомогою під час війни

Куди звертатися за допомогою в умовах війни?
Навіть у мирні часи вкрай важливо знати, куди телефонувати, якщо вам терміново потрібна допомога.
Однак в умовах воєнного стану рятувальники не завжди можуть зреагувати оперативно, бо кількість надзвичайних ситуацій неабияк зросла.
Та й зв’язок не всюди стабільний, зважаючи на те, що окупанти намагаються його обірвати в багатьох областях.
Розповідаємо, куди звертатися за допомогою в критичних ситуаціях під час війни.
Як повідомити про потребу в допомозі?
Спершу варто спробувати зателефонувати на номер 112.
Якомога швидше зазначте:
- Що саме з вами відбувається (обвал у бомбосховищі, поранення, обстріл і т.д.)
- Скільки поряд з вами людей, стан вашого та їхнього здоров’я (хронічні захворювання, наприклад, діабет)
- Де ви перебуваєте (адреса або орієнтири, що допоможуть вас знайти)
- Характер травм та час, коли ви їх отримали
- Додаткові потреби (вода, ліки, їжа)
Якщо зв’язок не дозволяє зателефонувати, напишіть повідомлення з аналогічним вмістом та надішліть його в месенджері своїм близьким або рідним із проханням повідомити ДСНС.Також по темі: Звертатися за допомогою — це не соромно! Контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки Безкоштовні дзвінки та преміум-підписки: як сервіси для спілкування допомагають українцям Як швидко зарядити мобільний телефон: дієві лайфхаки
Також можна надіслати звичайне SMS іншим людям.
Якщо зв’язок не з’являться протягом тривалого періоду, збережіть повідомлення в чернетках і надішліть його, щойно доступ до інтернету або мобільної мережі відновиться.
Усю інформацію варто надсилати одним повідомленням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо не виходить викликати швидку.
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