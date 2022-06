Допомога новоспеченим батькам: як отримати “пакунок малюка” під час війни

Як отримати “пакунок малюка” в умовах бойових дій?

Народження дитини — надзвичайно радісна й водночас складна подія для батьків.

Маленькі українці потребують чимало через одразу після появи на світ.

Саме тому держава надає родинам одноразову натуральну допомогу, що має назву «пакунок малюка».

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як отримати пакунок з усім необхідним для новонародженої дитини в умовах війни.

Отримати “пакунок малюка” можуть усі новоспечені батьки-громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну або тимчасово перебувають в Україні, а також біженці в Україні.

“Пакунок малюка” надається на кожне немовля, що народилося.

Отримати все необхідне для немовляти можна в:

В умовах воєнного стану обмеження для отримання необхідних речей для дитини немає.

Під час повномасштабних бойових дій спеціальний пакунок також можна отримати за спрощеним порядком впродовж 30 днів з моменту народження дитини.

Якщо отримувач не хоче або не може отримати “пакунок малюка”, він має право на грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Один з батьків використовує призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.

Заяву для отримання грошової допомоги може подати один з батьків, у яких народилася дитина, а у випадку їх відсутності — прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Фото: Pexels

