Допомога новоспеченим батькам: як отримати “пакунок малюка” під час війни

Як отримати “пакунок малюка” в умовах бойових дій?

Народження дитини — надзвичайно радісна й водночас складна подія для батьків.

Маленькі українці потребують чимало через одразу після появи на світ.

Саме тому держава надає родинам одноразову натуральну допомогу, що має назву «пакунок малюка».

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як отримати пакунок з усім необхідним для новонародженої дитини в умовах війни.

Як отримати “пакунок малюка” під час бойових дій?

Хто має право на отримання допомоги?

Отримати “пакунок малюка” можуть усі новоспечені батьки-громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародними договорами України порядку в’їхали в Україну або тимчасово перебувають в Україні, а також біженці в Україні.

“Пакунок малюка” надається на кожне немовля, що народилося.

Хто видає “пакунок малюка”?

Отримати все необхідне для немовляти можна в:

закладі охорони здоров’я при народженні дитини

структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації,

виконавчому органі сільської, селищної, міської ради за місцем проживання перебування отримувача, якщо в медзакладі немає відповідного пакунка, якщо дитина народилась за кордоном або поза межами закладу охорони здоров’я

Що варто знати про отримання пакунка під час воєнного стану?

В умовах воєнного стану обмеження для отримання необхідних речей для дитини немає.

Під час повномасштабних бойових дій спеціальний пакунок також можна отримати за спрощеним порядком впродовж 30 днів з моменту народження дитини.

Якщо отримувач не хоче або не може отримати “пакунок малюка”, він має право на грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Один з батьків використовує призначену грошову компенсацію на придбання будь-яких товарів у будь-яких закладах торгівлі.

Заяву для отримання грошової допомоги може подати один з батьків, у яких народилася дитина, а у випадку їх відсутності — прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Які документи додаються до заяви?

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує факт народження дитини в/поза межами закладу охорони здоров’я (за відсутності свідоцтва про народження дитини);

копія рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).

копія рішення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги „пакунок малюка” (у разі народження дитини у пологовому будинку) або копія документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке громадянство отримують українські діти, народжені за кордоном.

Фото: Pexels

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