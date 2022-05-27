Пологи за кордоном: яке громадянство отримують немовлята, народжені за межами України

Яке громадянство отримують немовлята, народжені за кордоном, та як зареєструвати дитину в іншій країні?
Повномасштабні бойові дії змусили евакуюватися мільйони українців за кордон, аби вберегти своє життя та здоров’я.
Серед вимушених переселенців є багато вагітних жінок, які народять малюків межами Батьківщини.
Багатьох майбутніх мам хвилює важливе питання: яке ж громадянство отримає дитина, що з’явилась на світ за кордоном під час війни?
В асоціації жінок-юристок України ЮрФем розповіли, яке громадянство отримує в такому випадку малюк та як правильно зареєструвати дитину в іншій країні.
Як зареєструвати дитину, що народилася за кордоном під час бойових дій в Україні?
Яке громадянство отримає малюк?
Варто зазначити, що громадянство народженої дитини пов’язується або з громадянством батьків, або з фактом реєстрації місця проживання батьків дитини чи одного з них в Україні на момент народження дитини.
Тобто, якщо мати або батько малюка мають українське громадянство, їхня дитина також може отримати його незалежно від того, де вона народилася.
Країна, де відбулися пологи, не впливає на можливість дитини набуття українського громадянства.
Як зареєструвати новонароджену дитину за кордоном?
Акти цивільного стану громадян України, які постійно або тимчасово живуть за кордоном, в тому числі й народження дитини, реєструють дипломатичні представництва і консульські установи України.
При цьому консульський збір з громадян не стягують.
Консул реєструє дитину після відповідної заяви батьків та визначає її походження, а потім присвоює прізвище та ім’я.
Зареєструвати дитину можуть за місцем проживання батьків або ж за фактичне місце народження дитини (підтверджується документом, який посвідчує факт її народження або місце проживання батьків).
Якщо дитина з’явилась на світ, коли мати перебувала на повітряному, морському або річковому судні чи в будь-якому іншому транспорті, малюка реєструють у найближчій консульській установі.
Коли потрібно подати відповідну заяву?
Заяву про реєстрацію батьки мають подати якомога скоріше й не пізніше ніж за місяць від дня народження малюка.
Якщо дитина народилась мертвою, заяву потрібно надати протягом трьох діб з дня пологів.
У разі смерті або хвороби батьків, заяву можуть подати родичі або інші особи, а також уповноважені представники медзакладу, в якому народилася дитина або в якому вона тимчасово перебуває.Також по темі: Вагітність і пологи: добірка корисних книг для майбутніх матусь Вагітність під час війни: як зберегти дитину Стати супермамою: найкращі мобільні додатки для вагітних
Які документи потрібні для реєстрації?
В консульство потрібно подати:
- документи, що посвідчують особу батьків або одного з батьків (паспорти)
- документ, що є підставою для внесення відомостей про батька дитини (заява матері або батька про визнання батьківства, свідоцтво про шлюб)
- довідка з медзакладу про народження дитини
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо ви дізналися про вагітність під час війни.
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