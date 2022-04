Не бійтеся казати правду: як говорити про війну з дітьми різного віку

Як говорити з дітьми різного віку про військову агресію?

Повномасштабна війна стала неабияким шоком для всіх українців.

Найменші громадяни хвилюються не менш за дорослих людей.

Більшість думає, що дітям не обов’язково розповідати про те, що насправді відбувається навколо, а дарма.

Малеча все розуміє, однак потребує підтримки дорослих.

Розповідаємо, як говорити з дітьми різного віку про бойові дії, аби не травмувати їх ще більше.

Дитині варто завжди говорити правду без надмірної емоційності та паніки.

Правильно підібрані слова допоможуть підготувати малечу до ймовірних вибухів та сирен.

Тільки тоді малеча відчуватиме себе в безпеці.

Якщо ви самостійно не можете контролювати своїх емоцій, попросіть когось із близьких або знайомих поговорити з вашою дитиною про бойові дії.

Маленькі діти чудово сприймають інформацію за допомогою казок.

Спробуйте пояснити те, що відбувається на прикладі елементарних історій.

Відтак, у казці “Коза-дереза” дуже добре описано, як небезпечно пускати чужих до своєї домівки.

Ви можете самостійно моделювати розповідь, придумувати сюжети та символи, а також персонажів, які зображатимуть події навколо вас.

У такому віці діти здатні сприймати серйозну інформацію, тож казки розповідати не варто.

Спробуйте зібрати разом тривожну валізку та пояснити малечі, що все необхідне має завжди бути із собою.

Нагадуйте дитині, зо поряд із вами є укриття, в якому можна безпечно сховатися в разі надзвичайної ситуації.

Якщо хтось із вашої родини проходить службу у війську чи в теробороні, поясніть дітям, що це обов’язок та робота дорослих.

А от сама дитина зараз має продовжувати навчання, аби в майбутньому допомогти своїй Батьківщині.

Також можете запропонувати дитині намалювати малюнок чи скласти віршика, аби підтримати наших захисників.

У сучасних реаліях старші діти мають повний доступ до інформації, тож завдання батьків — фільтрувати новини, які читають підлітки.

Варто чітко визначити перелік джерел перевіреної інформації, а також пояснити, чому зараз вкрай важливо довіряти тільки офіційним джерелам.

Зі старшими дітьми можна й потрібно говорити про бойові дії.

Не варто забувати й про правила поведінки для дітей будь-якого віку.

Слід зауважити, що в умовах війни ми маємо проявляти особливу обачність.

Постійно наголошуйте на тому, що не можна підіймати ніяких речей на вулиці.

Підтримуйте своїх дітей, будьте поряд з ними та вірте в нашу перемогу!

