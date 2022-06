Зіркові діти війни: хто з українських знаменитостей народив під час бойових дій

Хто з українських зірок народив під час повномасштабної війни?

Попри те, що бойові дії викликають асоціації лише з горем та відчаєм, навіть у такі непрості часи є місце й для позитиву.

Маленькі українці продовжують народжуватися, аби разом зі своїми батьками відбудовувати нашу країну.

Чимало новоспечених матусь під час війни з’явилось і серед зірок.

Ранок у Великому Місті розповість, які українські знаменитості народити під повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В умовах повномасштабної війни донечку народила дружина Олександра Скічка, телеведучого та колишнього голови Черкаської ОДА.

Дівчинка з’явилась на світ на Великдень.

Відомо, що Єлизавета виїхала за кордон за кілька місяців до пологів, тож народжувала дружина Скічка в безпеці.

Відома українська танцівниця Яна Заєць стала мамою вдруге під час війни.

Хореографиня народила сина під звуки розриву ворожих снарядів:

Заєць також зазначила, що всі її переживання зникли, коли вона вперше взяла на руки свою новонароджену дитину.

Під вас війни мамою стала й Міс Україна Всесвіт 2011 Олеся Стефанко.

Модель повідомила про народження донечки на своїй сторінці в Інстаграм 24 травня.

Стефанко також наголосила на тому, що вірить у перемогу України та з нетерпінням чекає часу, коли зможе повернутися до щоденних тренувань, аби не втрачати свою форму.

Дружина актора “Дизель шоу” Олександра Бережка 26 травня подарувала чоловікові донечку.

Для зіркової пари це вже третя дитина.

Сашко з нетерпінням чекав на народження дівчинки, хоч до останнього думав, що втретє стане батьком хлопчика.

Попри війну родина Бережка залишається під Києвом та не виїжджає за кордон.

Маша Собко

Відома співачка 2010-х Марія Собко також стала мамою у мовах бойових дій.

Артистка народила сина 26 березня.

Напередодні пологів співачка неабияк переживала, адже не знала, як саме їй доведеться народжувати:

Малюка Марія народила у Львові та назвала Матвієм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого з українських зірок окупанти обстріляли дім.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.