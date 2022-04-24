Аудіоказки й цифрові курси: що пропонують безкоштовні сервіси для дітей в умовах війни

Корисні безкоштовні сервіси для дітей у період війни.

В умовах повномасштабної війни маленькі українці переживають неабиякий стрес.

Дітей часто лякають вибухи, постійна біганина до бомбосховищ та хвилювання дорослих, які перебувають поряд.

У такі непрості часи малечу потрібно відволікати від негативу, аби зберегти її емоційне здоров’я.

Розповідаємо, які безкоштовні сервіси можуть зацікавити дітей під час бойових дій.

Добірка безкоштовних сервісів, що розважать дітей в умовах війни

Книжки

Видавництво Старого Лева відкрило доступ до дитячих книжок.

До речі, малеча також може переглянути на сайті відео з улюбленими дитячими письменниками, що читають твори.

Безкоштовними книжки стали й у застосунку книгарні Yakaboo.

Мультики й аудіоказки

А як щодо мультиків? Сервіс Megogo відкрив безоплатний доступ до всіх мультфільмів та аудіоказок.

Любителям аудіоказок також сподобається Telegram-канал Павлуша і Ява, на якому студенти й актори КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого читають фантастичні історії для малечі.

Освіта

Під час війни не варто забувати й про навчання.

Платформа Дія.Цифрова освіта запустила кілька курсів для дітей старшого віку.

Серед запропонованих програм є «Діджитал-фізкультура за участі зірок спорту», «Підприємництво для школярів», «Як стати YouTube-блогером», «Штучний інтелект» та «Нові цифрові професії».

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку YouTube-каналів для юних українців і україночок.

Фото: Pexels

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