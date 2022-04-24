Аудіоказки й цифрові курси: що пропонують безкоштовні сервіси для дітей в умовах війни

Корисні безкоштовні сервіси для дітей у період війни.
В умовах повномасштабної війни маленькі українці переживають неабиякий стрес.
Дітей часто лякають вибухи, постійна біганина до бомбосховищ та хвилювання дорослих, які перебувають поряд.
У такі непрості часи малечу потрібно відволікати від негативу, аби зберегти її емоційне здоров’я.
Розповідаємо, які безкоштовні сервіси можуть зацікавити дітей під час бойових дій.
Добірка безкоштовних сервісів, що розважать дітей в умовах війни
Книжки
Видавництво Старого Лева відкрило доступ до дитячих книжок.
До речі, малеча також може переглянути на сайті відео з улюбленими дитячими письменниками, що читають твори.
Безкоштовними книжки стали й у застосунку книгарні Yakaboo.
Мультики й аудіоказки
А як щодо мультиків? Сервіс Megogo відкрив безоплатний доступ до всіх мультфільмів та аудіоказок.
Любителям аудіоказок також сподобається Telegram-канал Павлуша і Ява, на якому студенти й актори КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого читають фантастичні історії для малечі.
Освіта
Під час війни не варто забувати й про навчання.
Платформа Дія.Цифрова освіта запустила кілька курсів для дітей старшого віку.Також по темі: Діти й війна: як вберегти дитячу психіку Як навчити дітей української в побуті: поради від зіркової мами Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей
Серед запропонованих програм є «Діджитал-фізкультура за участі зірок спорту», «Підприємництво для школярів», «Як стати YouTube-блогером», «Штучний інтелект» та «Нові цифрові професії».
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку YouTube-каналів для юних українців і україночок.
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