Аудіоказки й цифрові курси: що пропонують безкоштовні сервіси для дітей в умовах війни

Корисні безкоштовні сервіси для дітей у період війни.

В умовах повномасштабної війни маленькі українці переживають неабиякий стрес.

Дітей часто лякають вибухи, постійна біганина до бомбосховищ та хвилювання дорослих, які перебувають поряд.

У такі непрості часи малечу потрібно відволікати від негативу, аби зберегти її емоційне здоров’я.

Розповідаємо, які безкоштовні сервіси можуть зацікавити дітей під час бойових дій.

Видавництво Старого Лева відкрило доступ до дитячих книжок.

До речі, малеча також може переглянути на сайті відео з улюбленими дитячими письменниками, що читають твори.

Безкоштовними книжки стали й у застосунку книгарні Yakaboo.

А як щодо мультиків? Сервіс Megogo відкрив безоплатний доступ до всіх мультфільмів та аудіоказок.

Любителям аудіоказок також сподобається Telegram-канал Павлуша і Ява, на якому студенти й актори КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого читають фантастичні історії для малечі.

Під час війни не варто забувати й про навчання.

Платформа Дія.Цифрова освіта запустила кілька курсів для дітей старшого віку.

Серед запропонованих програм є «Діджитал-фізкультура за участі зірок спорту», «Підприємництво для школярів», «Як стати YouTube-блогером», «Штучний інтелект» та «Нові цифрові професії».

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку YouTube-каналів для юних українців і україночок.

Фото: Pexels

