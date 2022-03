Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?

Де українці можуть отримати безкоштовну допомогу психологів.

На тлі воєнних дій, сигналів сирен, кількості новин та власних переживань, громадяни України потребують психологічної допомоги.

Ранок у Великому Місті розповідає про те, куди звернутись, щоб отримати консультацію психологів.

Міністерство освіти і науки України запускає щоденні онлайн-зустрічі.

До них залучають сертифікованих психологів Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Платити за них не потрібно.

Приєднатись можна на сторінці освітнього хабу EduHub.in.ua у Facebook.

