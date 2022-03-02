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ICTV Ранок 02.03.2022 10:22
02.03.2022 10:22
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Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?

Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?

Де українці можуть отримати безкоштовну допомогу психологів.

На тлі воєнних дій, сигналів сирен, кількості новин та власних переживань, громадяни України потребують психологічної допомоги.

Ранок у Великому Місті розповідає про те, куди звернутись, щоб отримати консультацію психологів.

Де отримати допомогу психологів

Онлайн-консультація психолога

Міністерство освіти і науки України запускає щоденні онлайн-зустрічі.

До них залучають сертифікованих психологів Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Вони проходитимуть щодня о 13.00 та 20.00.

Платити за них не потрібно.

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Приєднатись можна на сторінці освітнього хабу EduHub.in.ua у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заспокоїтись під час бойових дій.

Фото: Рexels

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Теги: допомога, психолог
02.03.2022 10:22



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