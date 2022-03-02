Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?

Де українці можуть отримати безкоштовну допомогу психологів.
На тлі воєнних дій, сигналів сирен, кількості новин та власних переживань, громадяни України потребують психологічної допомоги.
Ранок у Великому Місті розповідає про те, куди звернутись, щоб отримати консультацію психологів.
Де отримати допомогу психологів
Онлайн-консультація психолога
Міністерство освіти і науки України запускає щоденні онлайн-зустрічі.
До них залучають сертифікованих психологів Асоціації інноваційної та цифрової освіти.
Вони проходитимуть щодня о 13.00 та 20.00.
Платити за них не потрібно.Також по темі: Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації? Стоп паніка! Як зберігати спокій у критичній ситуації Сповіщення про завершення повітряної тривоги: який додаток встановити та що потрібно знати
Приєднатись можна на сторінці освітнього хабу EduHub.in.ua у Facebook.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заспокоїтись під час бойових дій.
Фото: Рexels