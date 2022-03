Рятівна небайдужість: як допомогти мирному населенню Києва

Як допомогти киянам, що потребують підтримки під час війни.

Війна назавжди перевернула життя українців і змусила по-новому подивитися на світ.

Мільйони громадян уже пожертвували гроші на потреби наших захисників, що мужньо боронять Батьківщину від загарбників.

Інші країни також не залишаються осторонь: вони допомагають нам зброєю, безкоштовно надають житло вимушеним переселенцям з України, надсилають їжу й одяг.

Не варто забувати, що через бойові дії тисячі цивільних громадян залишилися без продуктів, їжі та медикаментів, які їм життєво необхідні.

Прості люди зараз потребують допомоги, як ніколи раніше.

Розповідаємо, як кожен охочий може допомогти мирному населенню Києва.

Головна мета окупантів — посіяти паніку серед народу й змусити його припинити боротьбу за власну свободу.

І поки брехливі ЗМІ розносять плітки про гуманітарну допомогу, аби залякати українців, небайдужі кияни гуртуються, щоб забезпечити мирне населення всім необхідним.

Не варто забувати й про людей, які через бойові дії не можуть дістатися до магазинів або вистояти в них чергу.

Зараз далеко не в кожній аптеці міста, на жаль, наявні життєво необхідні для когось ліки, а літні люди або недієздатні особи, що залишилися наодинці під час війни можуть вижити тільки завдяки допомозі інших.

Сила українців у шаленій єдності, якій ворог неабияк заздрить.

Тому всім киянам, що мають змогу займатися волонтерством, варто долучатися до спеціальних штабів.

Заради людей, заради нашого спільного майбутнього.

Зараз штабу гуманітарної допомоги в Києві необхідні:

Мужніх воїнів, що вступили до лав тероборони, столиця продовжує безперебійно забезпечувати всім необхідним.

Тепер прийшов час потурбуватися й про мирне населення.

Саме тому Володимир Кличко анонсував відкриття спеціальної платформи для збору допомоги.

Посилання на сайт: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

На сайті всі охочі містяни й власники підприємств можуть заповнити спеціальну заявку з усіма пропозиціями й залишити свої контактні дані для подальшого зв’язку.

Зараз штаб активно розшукує водіїв, готових до налагодження логістики, небайдужі бізнеси та волонтерів для доставлення харчів і фасування продукції.

Заповнити форму дуже просто: для цього потрібно натиснути на посилання під пунктом, який вам підходить, а далі вказати своє прізвище й ім’я, район, зручний час для роботи і т.д.

Для тих, хто бажає допомогти матеріально, на сайті є платіжні реквізити благодійного фонду “Майбутній Київ”:

БО «Благодійний Фонд «Майбутній Київ»

ЄДРПОУ 39365432

Рахунок в гривні: UA 91 3808 0500 0000 0026 0054 5755 9

Рахунок в Євро: UA 13 3808 0500 0000 0026 0034 5756 2

Рахунок в доларах: UA 87 3808 0500 0000 0026 0044 5756 1

Фото: Pexels

