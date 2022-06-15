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ICTV Ранок 15.06.2022 14:18
15.06.2022 14:18
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Магнітні бурі у червні 2022 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі у червні 2022 – календар небезпечних дат

Червень 2022 року стане відносно спокійним періодом для українців.

Магнітні бурі чекають на українців лише на початку місяця.

Саме в ці дні метеочутливі люди почуватимуть себе погано через потужні магнітні коливання.

У які саме дати варто чекати на магнітні бурі та як покращити самопочуття під час непростих періодів?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у червні 2022.

Магнітні бурі у червні 2022

8-9 червня – середня буря

11 червня – сильна буря

Магнітні бурі у червні 2022

Як магнітні бурі впливають на наше самопочуття?

У період магнітних бур метеозалежні люди часто скаржаться на:

  • сильний головний біль
  • підвищений артеріальний тиск
  • нудоту й запаморочення
  • тахікардію
  • нестабільний емоційний стан
  • підвищену сонливість та слабкість
  • проблеми з концентрацією

Як мінімізувати ризики для свого здоров’я?

  • Пийте якомога більше води або трав’яних чаїв. Покращити самопочуття допоможе й цикорій.
  • На період магнітних бур забудьте про каву та алкоголь.
  • Будьте особливо обережними за кермом під час магнітних бур, адже в будь-який момент ви можете втратити контроль над транспортом через слабкість.
  • Відмовтеся від солодощів, а також гострої й солоної їжі.
  • За потреби можете приймати натуральні заспокійливі, аби знизити тривожність.
Також по темі: Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи Головне — не втрачати надію: як пережити період невизначеності За допомогою стрічки й каблучки: як виміряти тиск без тонометра в домашніх умовах
  • Намагайтеся якомога менше пересуватися в громадському транспорті, адже там дуже часто буває спекотно, а вам потрібно мати доступ до свіжого повітря.
  • Намагайтеся частіше виходити на вулицю. Тільки робіть це у безпечний час, коли немає повітряних тривог та комендантської години.
  • Дайте своїй нервовій системі відпочити від стресів та абстрагуйтеся від новин бодай на певний час.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знизити тиск в домашніх умовах.

Фото: Рexels

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
15.06.2022 14:18



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