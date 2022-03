Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи

Як позбутися головного болю без таблеток.

Війна виснажує морально й фізично.

Від постійних обстрілів страждає нервова система, яка починає подавати тривожні сигнали всьому тілу.

Голова, наприклад, може боліти через виснаження, хвилювання, недосип, недоїдання й страшні звуки вибухів.

На жаль, в умовах воєнного стану й комендантської години, не завжди є можливість дістатися до аптеки, аби купити необхідні пігулки, щоб позбутися неприємних симптомів.

Розповідаємо, як подолати головний біль без препаратів.

Через деякий час біль повинен вщухнути.

Якщо причиною болю в голові є робота за комп’ютером, то варто відволіктись, знайти точку між бровами, яка знаходиться в центрі голови, і масажувати її.

Якщо почала боліти голова, спробуй прийняти контрастний душ кілька хвилин.

Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.

Після цього не варто навантажувати себе зайвими справами, відпочинь.

М’ятний чай знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.

Липовий працює як антистресовий препарат.

Ромашковий чай зменшує біль, його добре пити в другій половині дня.

А зелений містить велику кількість вітамінів, допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.

Ми часто не підозрюємо, що причиною нашого головного болю часто є саме недоїдання.

В умовах війни ми часто нехтуємо повноцінними прийомами їжі, адже постійно бігаємо з дому в укриття.

Не варто безвідповідально ставитися до свого здоров’я навіть під час бойових дій.

Фото: Pexels

