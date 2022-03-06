Як позбутися головного болю без пігулок – прості методи

Як позбутися головного болю без таблеток.

Війна виснажує морально й фізично.

Від постійних обстрілів страждає нервова система, яка починає подавати тривожні сигнали всьому тілу.

Голова, наприклад, може боліти через виснаження, хвилювання, недосип, недоїдання й страшні звуки вибухів.

На жаль, в умовах воєнного стану й комендантської години, не завжди є можливість дістатися до аптеки, аби купити необхідні пігулки, щоб позбутися неприємних симптомів.

Розповідаємо, як подолати головний біль без препаратів.

Що робити, якщо болить голова

Зроби точковий масаж

Знайди місце, де болить, і спробуй його масажувати круговими рухами протягом хвилини, а то й більше.

Через деякий час біль повинен вщухнути.

Якщо причиною болю в голові є робота за комп’ютером, то варто відволіктись, знайти точку між бровами, яка знаходиться в центрі голови, і масажувати її.

Прийми контрастний душ

Якщо почала боліти голова, спробуй прийняти контрастний душ кілька хвилин.

Кожні 15-30 секунд змінюй воду з теплої на прохолодну.

Після цього не варто навантажувати себе зайвими справами, відпочинь.

Випий м’ятний, ромашковий, липовий або зелений чай

М’ятний чай знімає напругу, допомагає розслабитися і при цьому покращує мозкову діяльність.

Липовий працює як антистресовий препарат.

Ромашковий чай зменшує біль, його добре пити в другій половині дня.

А зелений містить велику кількість вітамінів, допомагає вивести токсини з організму і нормалізує тиск.

Поїж

Ми часто не підозрюємо, що причиною нашого головного болю часто є саме недоїдання.

В умовах війни ми часто нехтуємо повноцінними прийомами їжі, адже постійно бігаємо з дому в укриття.

Не варто безвідповідально ставитися до свого здоров’я навіть під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не захворіти в холодному бомбосховищі.

Фото: Pexels

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