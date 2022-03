За допомогою стрічки й каблучки: як виміряти тиск без тонометра в домашніх умовах

Як виміряти тиск у домашніх умовах, якщо немає змоги скористатися тонометром?

В умовах війни українці часто скаржаться на головний біль, нудоту й здавлення в серці.

Причиною цього може стати підвищений тиск, викликаний постійним стресом через бойові дії, а також температурними перепадами, адже багатьом із теплих квартир доводиться бігати в холодні укриття.

Аби знати точну причину поганого самопочуття, слід виміряти тиск.

Тонометр не завжди лежить під рукою. Виявляється, у такому випадку на допомогу можуть прийти закони фізики.

Лікарка Галина Похмурська розповіла, як виміряти тиск в домашніх умовах без тонометра за допомогою підручних предметів, що точно знайдуться в кожного.

Аби виміряти тиск вам знадобляться:

Зафіксуйте сантиметрову стрічку або лінійку на зап’ясті в місці згину руки на позначці в 1 см.

Приклеїти її можна за допомогою скотчу або ж пластиру.

До каблучки прив’яжіть волосину або нитку, аби її можна було тримати на певній відстані.

Далі слід зафіксувати руку зі стрічкою, аби вона не рухалася.

Іншою рукою візьміть кільце, що висить на волосині або нитці, та починайте проводити ним уздовж стрічки на відстані в кілька сантиметрів.

Наприклад, якщо перша точка, у якій кільце почало коливатися, припала на позначку в 7 см, ваш нижній тиск дорівнюватиме 70.

Продовжуйте рухати каблучку, поки вона не почне коливатися в другій точці.

Якщо вона припадатиме на значення 14 см, то ваш верхній тиск — 140.

Ось так за лічені хвилини з підручних засобів можна створити імпровізований тонометр.

Слідкуйте за своїм здоров’ям та бережіть себе!

