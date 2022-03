Головне — не втрачати надію: як пережити період невизначеності

Як пережити напругу невизначеності.

Більшість українців зараз перебувають у стані невизначеності.

Ніхто з нас не знає, чого очікувати далі і як розгортатимуться події.

Однак головне — це не втрачати надію.

Психологи з Телеграм-каналу Психологічна підтримка розповідають, що робити в період невизначеності та як його побороти.

Читай та запам’ятовуй.

Ми звикли мати плани на довгий період, і це дійсно хороша стратегія в умовах стабільності. В умовах невизначеності слід планувати свої дії на коротші проміжки — що робити протягом дня, які плани на наступні кілька годин.

Придумайте кілька варіантів навіть для короткотермінових планів за принципом “якщо.., то…”.

Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити усі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, і зосередьтеся на них.

Навіть в умовах планування на кілька годин, важливо, щоб усі рішення проговорювалися і зважувалися усі «за» та «проти». Знаходьте хоча б кілька хвилин для обговорення перед плануванням.

Щоденні буденні процедури, які допоможуть втримати відчуття стабільності. Прибирання, готування їжі, догляд за собою.

Оберіть будь-що, що може бути корисним і що ви можете робити. Найкраща активність — це та, яку ви самі обрали і робите. В цей час мозок має змогу зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі.

Коли здається, що заснути ви зможете — навіть кілька хвилин із заплющеними очима допоможуть вам відновитися і стабілізуватися.

В умовах невизначеності критерії правильності для рішень розмиті. Почуття провини та самозвинувачення не допоможуть прийняти кращі рішення, а лише заблокують мислення. Скажіть собі таке: “Я зробив (-ла) найкраще рішення, на яке був (-ла) спроможний (-а) в тих умовах”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як заспокоїтись під час бойових дій.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.