Трійця 2022: народні прикмети та повір’я на Зелені свята

12 червня, православні християни усього світу відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі — Святу Трійцю.

Зелені свята протягом сотень років обростали повір’ями та прикметами.

Якими саме?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Цього дня згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, після чого вони почали зцілювати та проповідувати Євангеліє різними мовами.

Трійцею це свято називається тому, що світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Наші предки вірили, що у цей день не можна робити нічого, окрім приготування їжі.

Скатертину зі святкового стола українці не прали, а берегли захованою, щоб залучити в будинок багатих кандидатів у наречені для дочки, а також гарних і працьовитих невісток.

На зорі господині виносили свіжу випічку на поля і городи. Таким чином, вони задобрювали духів покійних родичів. А предки, своєю чергою, просили в матінки-природи хороший урожай.

Свята Трійця здавна вважалася днем, коли весна остаточно поступається літу. З огляду на це, наші предки мали немало прикмет, пов’язаних з природою:

Доброю прикметою на Трійцю було сватання – вважалося, якщо посвататися на Зелені свята й одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого не можна робити на Трійцю.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.