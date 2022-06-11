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ICTV Ранок 11.06.2022 08:20
11.06.2022 08:20
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Трійця 2022: народні прикмети та повір’я на Зелені свята

Трійця 2022: народні прикмети та повір’я на Зелені свята

12 червня, православні християни усього світу відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі — Святу Трійцю.

Зелені свята протягом сотень років обростали повір’ями та прикметами.

Якими саме?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Трійця – що це за свято

Цього дня згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, після чого вони почали зцілювати та проповідувати Євангеліє різними мовами.

Трійцею це свято називається тому, що світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Прикмети на Трійцю

Наші предки вірили, що у цей день не можна робити нічого, окрім приготування їжі.

Вони також роздавали щедру милостиню усім потребуючим, щоб уникнути хвороб і нещастя.

Скатертину зі святкового стола українці не прали, а берегли захованою, щоб залучити в будинок багатих кандидатів у наречені для дочки, а також гарних і працьовитих невісток.

На зорі господині виносили свіжу випічку на поля і городи. Таким чином, вони задобрювали духів покійних родичів. А предки, своєю чергою, просили в матінки-природи хороший урожай.

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Свята Трійця здавна вважалася днем, коли весна остаточно поступається літу. З огляду на це, наші предки мали немало прикмет, пов’язаних з природою:

  • Дощ на Трійцю — до рясного урожаю зерна та грибів;
  • Якщо потрапиш під дощ — твої мрії здійсняться;
  • Хто побачить у цей день веселку – знайде здоров’я і багатство в майбутньому році;
  • Якщо цього дня спекотно – все літо буде посушливим;
  • Не рекомендується купатися в річці. Це пов’язано з повір’ями про русалок і водяних, які виходять на берег, гойдаються на гілках, заманюючи молодих людей у воду.

Доброю прикметою на Трійцю було сватання – вважалося, якщо посвататися на Зелені свята й одружитися на Покрову (14 жовтня), то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого не можна робити на Трійцю.

Фото: Pexels

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Теги: релігія, свята, традиції
11.06.2022 08:20



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