Заміновані парки: у яких зелених зонах Києва зараз небезпечно гуляти

У яких парках столиці небезпечно гуляти під час війни?

В умовах повномасштабних бойових дій життя українців неабияк змінилося.

Вторгнення Росії змусило нас звикати до нової реальності та відповлятися від звичних речей.

Відтак, деякі київські парки, що в мирні часи були тихими та спокійними місцями, перетворилися на мінні поля, які варто обходити десятою дорогою.

Річ у тому, що деякі зелені зони заміновували й наші військові, аби вберегти столицю від окупації та не пропустити загарбників.

Снаряди й вибухонебезпечні предмети досі роблять паркові зони вкрай небезпечними.

Розповідаємо, у яких парках Києва зараз небезпечно гуляти.

Зараз небезпечно прогулюватися в таких парках:

Фото: Pexels

