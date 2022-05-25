Заміновані парки: у яких зелених зонах Києва зараз небезпечно гуляти

У яких парках столиці небезпечно гуляти під час війни?

В умовах повномасштабних бойових дій життя українців неабияк змінилося.

Вторгнення Росії змусило нас звикати до нової реальності та відповлятися від звичних речей.

Відтак, деякі київські парки, що в мирні часи були тихими та спокійними місцями, перетворилися на мінні поля, які варто обходити десятою дорогою.

Річ у тому, що деякі зелені зони заміновували й наші військові, аби вберегти столицю від окупації та не пропустити загарбників.

Снаряди й вибухонебезпечні предмети досі роблять паркові зони вкрай небезпечними.

Розповідаємо, у яких парках Києва зараз небезпечно гуляти.

У яких столичних парках не варто гуляти під час війни?

Зараз небезпечно прогулюватися в таких парках:

У Голосіївському районі зараз не можна гуляти в лісопарку по вул. Кайсарова.

зараз не можна гуляти в лісопарку по вул. Кайсарова. Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;

Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко; У Дарницькому районі краще не відвідувати Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;

краще не відвідувати Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38; Деснянський район: Парк Муромець (південна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина);

Парк Муромець (південна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина); Оболонський район : Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина) Сквер на розі просп, Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);

: Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина) Сквер на розі просп, Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина); Подільський район: Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка), Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76;

Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);

Парк Юність (зі сторони вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги); У Солом’янському районі варто утриматись від прогулянок у Парку Захисників України;

варто утриматись від прогулянок у Парку Захисників України; Шевченківський район: Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер Мюнхенський, Парк Нивки (західна частина, метро Берестейська), Сквер на Подільському узвозі, Парк Бабин Яр, Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати різні види мін.

Фото: Pexels

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