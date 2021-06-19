Трійця 2021: чого не можа робити на це свято

Завтра, 20 червня, православні та греко-католики відзначатимуть одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі — Святу Трійцю.
Які традиції має свято та чого не можна роботи в цей день?
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Коли святкують Трійцю 2021 православні та католики
Відзначаються так звані Зелені свята у неділю, на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.
У православних цьогоріч Трійця припадає на неділю, 20 червня. У католиків — на 30 травня.
Трійця – що це за свято
Цього дня згадується та прославляється зішестя на апостолів Святого Духа у вигляді вогненних язиків, після чого вони почали зцілювати та проповідувати Євангеліє різними мовами.
Трійцею це свято називається тому, що світові відкрилася вся повнота дії Пресвятої Трійці — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
Трійця – традиції
На День Святої Трійці християни прикрашають свої будинки гілками дерев і зеленими запашними травами.
Вони символізують відродження всього живого на землі.
Також віряни цього дня відвідують святкове богослужіння в храмі.
Після нього всі поспішають почастувати святковий обід, запрошуючи на нього родичів, знайомих і друзів.
Трійця – що не можна робити
- Вважається, що на у день Святої Трійці не варто призначати весілля.
- Як і на інші великі християнські свята, не можна шити, пекти і працювати на городі;
- Не бажано одному йти в ліс або на поле чи водити туди худобу;
- Не можна купатися у водоймах, інакше, за давніми повір’ями, русалки затягнуть на дно;
- Думати про погане, заздрити і злитися на когось теж не слід.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання зі святом Трійці 2021.
Фото: Pexels