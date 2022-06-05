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ICTV Ранок 05.06.2022 17:36
05.06.2022 17:36
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Програмістом може стати кожен! Добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення ІТ

Програмістом може стати кожен! Добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення ІТ

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ згуртував, аби допомогти нашому народу.

Десятки країн гостинно приймають біженців, які рятуються від обстрілів, а мільйони небайдужих іноземців відправляють гуманітарну допомогу тим, хто її зараз неабияк потребує.

Осторонь не залишилися й освітні платформи, які надають українцям доступ до знань безкоштовно.

У такі непрості часи чимало громадян залишилися без роботи, тож популярність ІТ-сфери набирає обертів серед тих, хто має змогу працювати лише віддалено.

Розповідаємо, які ІТ-курси безоплатно готові навчати українців.

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців

GlobalLogic Education

IT-компанія GlobalLogic, яка не перший рік працює на міжнародному ринку, запускає безкоштовний курс IT Basic Course.

Ну курсі розповідатимуть: 

  • як швидко вивчити іноземні мови
  • як обрати компанію та професію в IT
  • що варто знати про проєктний менеджмент та agile-методологію
  • як комунікувати з міжнародними компаніями
  • які навички потрібно розвивати, аби побудувати успішну кар’єру
  • які корисні інструменти знадобляться для роботи онлайн
  • як зосередити увагу на навчанні та роботі в умовах постійного стресу
  • як правильно підготувати резюме та що говорити на онлайн-інтерв’ю

Подивитися запис курсу можна за посиланням.

Mate Academy

Онлайн-ресурс готовий безкоштовно навчати всіх, хто проходить службу в ЗСУ.

Студенти зможуть навчатися протягом 4-х місяців у будні дні з 9:00 до 18:00. 

Кожен користувач отримуватиме персональну підтримку від коуча, унікальні вакансії від партнерів Mate Academy.

Учнів також готуватимуть до співбесід, навчатимуть англійської та складанню резюме.

Слід наголосити на тому, що 20% програми курсу відводиться на теорію, а 80% — на практику.

За програмою всім охочим доступні напрямки:

  • recruitment
  • front-end
  • QA
  • full-stack
  • Java
  • UI/UX Design
  • Python

Детальніше дізнатися про курс можна за посиланням.

SheCodes Foundation

Ця платформа безкоштовно навчатиме жінок-переселенок, які бажають отримати знання з кодування.

Організація готова курувати десять тисяч людей.

Сам курс триватиме пів року, а всі заняття проводитимуться англійською мовою.

Платформа також зазначає, що всі подані заявки будуть розглядатися максимально швидко.

Дізнатися подробиці про курс можна тут.

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Coursera

Усі українські студенти відтепер мають безкоштовний доступ до курсів однієї з найпопулярніших платформ онлайн-освіти Coursera, яку започаткували професори Стенфордського університету.

Аби почати навчання, потрібно: 

  • зареєструватися на Coursera, вказавши адресу університетської електронної пошти
  • обрати в списку університет, де ви здобуваєте освіту

Із подробицями можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови онлайн.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, освіта
05.06.2022 17:36



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