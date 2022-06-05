Програмістом може стати кожен! Добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення ІТ

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ згуртував, аби допомогти нашому народу.

Десятки країн гостинно приймають біженців, які рятуються від обстрілів, а мільйони небайдужих іноземців відправляють гуманітарну допомогу тим, хто її зараз неабияк потребує.

Осторонь не залишилися й освітні платформи, які надають українцям доступ до знань безкоштовно.

У такі непрості часи чимало громадян залишилися без роботи, тож популярність ІТ-сфери набирає обертів серед тих, хто має змогу працювати лише віддалено.

Розповідаємо, які ІТ-курси безоплатно готові навчати українців.

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців

GlobalLogic Education

IT-компанія GlobalLogic, яка не перший рік працює на міжнародному ринку, запускає безкоштовний курс IT Basic Course.

Ну курсі розповідатимуть:

як швидко вивчити іноземні мови

як обрати компанію та професію в IT

що варто знати про проєктний менеджмент та agile-методологію

як комунікувати з міжнародними компаніями

які навички потрібно розвивати, аби побудувати успішну кар’єру

які корисні інструменти знадобляться для роботи онлайн

як зосередити увагу на навчанні та роботі в умовах постійного стресу

як правильно підготувати резюме та що говорити на онлайн-інтерв’ю

Подивитися запис курсу можна за посиланням.

Mate Academy

Онлайн-ресурс готовий безкоштовно навчати всіх, хто проходить службу в ЗСУ.

Студенти зможуть навчатися протягом 4-х місяців у будні дні з 9:00 до 18:00.

Кожен користувач отримуватиме персональну підтримку від коуча, унікальні вакансії від партнерів Mate Academy.

Учнів також готуватимуть до співбесід, навчатимуть англійської та складанню резюме.

Слід наголосити на тому, що 20% програми курсу відводиться на теорію, а 80% — на практику.

За програмою всім охочим доступні напрямки:

recruitment

front-end

QA

full-stack

Java

UI/UX Design

Python

Детальніше дізнатися про курс можна за посиланням.

SheCodes Foundation

Ця платформа безкоштовно навчатиме жінок-переселенок, які бажають отримати знання з кодування.

Організація готова курувати десять тисяч людей.

Сам курс триватиме пів року, а всі заняття проводитимуться англійською мовою.

Платформа також зазначає, що всі подані заявки будуть розглядатися максимально швидко.

Дізнатися подробиці про курс можна тут.

Coursera

Усі українські студенти відтепер мають безкоштовний доступ до курсів однієї з найпопулярніших платформ онлайн-освіти Coursera, яку започаткували професори Стенфордського університету.

Аби почати навчання, потрібно:

зареєструватися на Coursera, вказавши адресу університетської електронної пошти

обрати в списку університет, де ви здобуваєте освіту

Із подробицями можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови онлайн.

Фото: Pexels

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