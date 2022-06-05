Програмістом може стати кожен! Добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення ІТ

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ згуртував, аби допомогти нашому народу.
Десятки країн гостинно приймають біженців, які рятуються від обстрілів, а мільйони небайдужих іноземців відправляють гуманітарну допомогу тим, хто її зараз неабияк потребує.
Осторонь не залишилися й освітні платформи, які надають українцям доступ до знань безкоштовно.
У такі непрості часи чимало громадян залишилися без роботи, тож популярність ІТ-сфери набирає обертів серед тих, хто має змогу працювати лише віддалено.
Розповідаємо, які ІТ-курси безоплатно готові навчати українців.
Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців
GlobalLogic Education
IT-компанія GlobalLogic, яка не перший рік працює на міжнародному ринку, запускає безкоштовний курс IT Basic Course.
Ну курсі розповідатимуть:
- як швидко вивчити іноземні мови
- як обрати компанію та професію в IT
- що варто знати про проєктний менеджмент та agile-методологію
- як комунікувати з міжнародними компаніями
- які навички потрібно розвивати, аби побудувати успішну кар’єру
- які корисні інструменти знадобляться для роботи онлайн
- як зосередити увагу на навчанні та роботі в умовах постійного стресу
- як правильно підготувати резюме та що говорити на онлайн-інтерв’ю
Подивитися запис курсу можна за посиланням.
Mate Academy
Онлайн-ресурс готовий безкоштовно навчати всіх, хто проходить службу в ЗСУ.
Студенти зможуть навчатися протягом 4-х місяців у будні дні з 9:00 до 18:00.
Кожен користувач отримуватиме персональну підтримку від коуча, унікальні вакансії від партнерів Mate Academy.
Учнів також готуватимуть до співбесід, навчатимуть англійської та складанню резюме.
Слід наголосити на тому, що 20% програми курсу відводиться на теорію, а 80% — на практику.
За програмою всім охочим доступні напрямки:
- recruitment
- front-end
- QA
- full-stack
- Java
- UI/UX Design
- Python
Детальніше дізнатися про курс можна за посиланням.
SheCodes Foundation
Ця платформа безкоштовно навчатиме жінок-переселенок, які бажають отримати знання з кодування.
Організація готова курувати десять тисяч людей.
Сам курс триватиме пів року, а всі заняття проводитимуться англійською мовою.
Платформа також зазначає, що всі подані заявки будуть розглядатися максимально швидко.
Дізнатися подробиці про курс можна тут.Також по темі: Оволодіти польською безкоштовно: список онлайн та офлайн курсів, що допоможуть швидко вивчити мову Аудіоказки й цифрові курси: що пропонують безкоштовні сервіси для дітей в умовах війни Культурний розвиток для біженців: які екскурсії можуть відвідати переселенці в безпечних регіонах України
Coursera
Усі українські студенти відтепер мають безкоштовний доступ до курсів однієї з найпопулярніших платформ онлайн-освіти Coursera, яку започаткували професори Стенфордського університету.
Аби почати навчання, потрібно:
- зареєструватися на Coursera, вказавши адресу університетської електронної пошти
- обрати в списку університет, де ви здобуваєте освіту
Із подробицями можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови онлайн.
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