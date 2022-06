Програмістом може стати кожен! Добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення ІТ

Добірка безкоштовних ІТ-курсів для українців.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну весь світ згуртував, аби допомогти нашому народу.

Десятки країн гостинно приймають біженців, які рятуються від обстрілів, а мільйони небайдужих іноземців відправляють гуманітарну допомогу тим, хто її зараз неабияк потребує.

Осторонь не залишилися й освітні платформи, які надають українцям доступ до знань безкоштовно.

У такі непрості часи чимало громадян залишилися без роботи, тож популярність ІТ-сфери набирає обертів серед тих, хто має змогу працювати лише віддалено.

Розповідаємо, які ІТ-курси безоплатно готові навчати українців.

IT-компанія GlobalLogic, яка не перший рік працює на міжнародному ринку, запускає безкоштовний курс IT Basic Course.

Ну курсі розповідатимуть:

Подивитися запис курсу можна за посиланням.

Онлайн-ресурс готовий безкоштовно навчати всіх, хто проходить службу в ЗСУ.

Студенти зможуть навчатися протягом 4-х місяців у будні дні з 9:00 до 18:00.

Кожен користувач отримуватиме персональну підтримку від коуча, унікальні вакансії від партнерів Mate Academy.

Учнів також готуватимуть до співбесід, навчатимуть англійської та складанню резюме.

Слід наголосити на тому, що 20% програми курсу відводиться на теорію, а 80% — на практику.

За програмою всім охочим доступні напрямки:

Детальніше дізнатися про курс можна за посиланням.

Ця платформа безкоштовно навчатиме жінок-переселенок, які бажають отримати знання з кодування.

Організація готова курувати десять тисяч людей.

Сам курс триватиме пів року, а всі заняття проводитимуться англійською мовою.

Платформа також зазначає, що всі подані заявки будуть розглядатися максимально швидко.

Дізнатися подробиці про курс можна тут.

Усі українські студенти відтепер мають безкоштовний доступ до курсів однієї з найпопулярніших платформ онлайн-освіти Coursera, яку започаткували професори Стенфордського університету.

Аби почати навчання, потрібно:

Із подробицями можна ознайомитися за посиланням.

