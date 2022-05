Оволодіти польською безкоштовно: список онлайн та офлайн курсів, що допоможуть швидко вивчити мову

Добірка безкоштовних курсів для вивчення польської мови.

Війна змусила тікати українців із рідних міст, аби врятувати своє життя та здоров’я.

У погоні за безпекою люди лишали будинки та цінні речі та виїжджали закордон.

Найбільше тимчасових переселенців вирушили в Польщу: зараз там перебуває понад 2 мільйони українських біженців.

Для всіх, хто опинився в сусідній країні через бойові дії, мовне питання стало одним із найактуальніших.

Людям, що хочуть влаштуватися там на роботу, необхідно знати польську.

Не завадять такі знання й тим, хто хоче вільно комунікувати з людьми та пересуватися містом, у якому вимушені тимчасово жити.

Ранок у Великому місті зібрав добірку безкоштовних онлайн та офлайн курсів, які допоможуть вивчити польську мову та почувати себе впевненіше за кордоном.

LinngoHut — 125 безкоштовних уроків, що зручно розподілені на тематичні блоки. На платформі можна послухати правильну вимову слів, а також проходити різноманітні тести на закріплення вивченого.

Polskijazyk.pl — на цій безкоштовній інтернет-платформі всі охочі можуть з чистого аркуша почати вивчати польську. Над створенням ресурсу працювали провідні польські філологи, які допоможуть опанувати мову навіть тим, хто вважає, що не має здібностей. Курси розбиті на тематичні розділи з низкою інтерактивних завдань, інфографіки та схем.

Kleks — безкоштовні онлайн-курси, що дають змогу не тільки вивчити теоретичну частину мови, а й попрактикуватися в розмовних клубах. Якщо під час вивчення виникають запитання, їх можна написати вчителю в чат.

Tutlo — онлайн-заняття з польської для дорослих та дітей. На платформі можна вивчати ще й англійську. Уроки проводять у формі інтерактивних вебінарів з лекторами, на яких можна поставити всі запитання.

Uniwersytet Warszawski — безкоштовні курси для дорослих і підлітків віком від 16 років, які організував “Університет відкритий”. Записатися можна, відправивши листа на електронну пошту: biuro@uo.uw.edu.pl

Fundacja Ocalenie — безкоштовні курси для біженців у Варшаві. Зверніть увагу на те, що найближчий набір у групи відбудеться з 04.05 до 10.05.2022. Записатися на курси можна онлайн: для цього потрібно заповнити спеціальну форму на сайті та надіслати фото документа, на основі якого ви тимчасово живете в Польщі, на електронну поштуpolski@ocalenie.org.pl.

Centrum Wielokulturowe w Warszawie – безкоштовні лекції для вивчення польської на рівні А2 для вимушених переселенців. Контакти: + 48 22 648 11 11, centrum@cww.waw.pl. Детальніше про заняття можна також дізнатися на сайті.

Uniwersytet Gdański пропонує безкоштовний курс для волонтерів, які хочуть навчати українців польської.

Pogadajmy – z nami się dogadasz — безкоштовні курси для мам і дітей, що вимушено виїхали з України.

Fundacja Będzie Lepiej – безкоштовні заняття з польської для дітей та підлітків віком від 6 до 18 років, а також курси для дорослих. Реєстрація доступна на сайті.

Uniwersytet Jagielloński – безкоштовні курси польської та індивідуальні заняття від факультету Полоністики Ягеллонського Університету для українських біженців. З деталями можна ознайомитися на сайті.

POLONUS school of languages – безкоштовні онлайн лекції, а також груповий розмовний клуб. Усі уроки доступні у форматі відео, мовних схем та дописів, що описують використання слів польською мовою з правильною граматикою. Детальніше ознайомитися з курсом можна на сайті.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – безкоштовні лекції з польської мови для українських дітей та молоді віком від 10 до 18 років. Контактний номер: +(48) 71 772 49 03. Подробиці також можна дізнатися на сайті.

ZUwP Koło we Wrocławiu – мовні курси для дітей та підлітків віком від 7 до 15 років. Заняття проводять з понеділка по п’ятницю з 16.30 до 18.00 у приміщенні школи SP 108. Детальніше читайте на сайті.

Fundacja Hobbit – безкоштовні курси для молоді та дітей. Діти разом з батьками можуть приходити на безкоштовні уроки польської за адресою пл.św Macieja 5a. Перед цим необхідно заповнити форму для реєстрації.

Klub Formaty – безкоштовні курси, що чудово підійдуть початківцям. У Клубі також є дитяча кімната, що працює з понеділка по четвер з 10:00 до 15:00. До речі, клуб надає ще й безкоштовне гаряче харчування для дітей. Реєстрація та інформація доступна за номером +(48) 71 789 33 20 або на сайті.

Wrocławskie Centrum Integracji – індивідуальні та групові зустрічі польських волонтерів з вимушеними переселенцями раз на тиждень. Про зустріч можна домовитися в будь-якому зручному місці: у кафе, пабах, бібліотеках, пабах та центрах культури. Деталі можна уточнити тут: kontakt@wnjs.pl

