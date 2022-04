Долаємо мовний бар’єр: добірка безкоштовних курсів для вивчення англійської мови

Безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови онлайн.

В умовах повномасштабних бойових дій в Україні значення англійської мови набуло особливої важливості.

Саме вона дозволяє нам почуватися впевненіше в країнах, до яких доводиться переїжджати через війну.

Завдяки мові процес адаптації на новому місці проходить у рази легше та швидше, тож вивчати її ніколи не пізно.

У світі сучасних технологій запам’ятовувати нові слова стало ще простіше, адже для цього потрібен лише смартфон та наше бажання.

Розповідаємо, які безкоштовні ресурси допоможуть вивчити англійську мову.

На платформі всі охочі можуть вивчати 12 мов, серед яких англійська, італійська, польська, французька, турецька, арабська, японська, німецька, китайська та португальська.

До речі, для зручності можна звантажити додаток на смартфон.

Програма доступна для iOS та Android.

Зараз українці мають змогу безкоштовно користуватися преміум-підпискою протягом 90 днів, яка дає можливість спілкуватися з носіями мов.

На сайті можна переглянути 81 урок з англійської мови.

Ця платформа стане рятівником для тих, кому важко розуміти навіть найлегші слова, адже вона дає можливість слухати вимову носіїв.

Ресурс буде корисним помічником і для початківців, і для професіоналів, що хочуть покращити свої знання.

Сайт надає українцям доступ до безкоштовного вивчення 45 мов, зокрема й англійської.

Аби отримати безоплатний доступ, потрібно вказати українську мову як рідну під час реєстрації.

На ресурсі можна знайти аж 125 уроків із лексикою, яку ми вживаємо в повсякденному житті.

Курс для тих, хто хоче опанувати граматику.

Платформа містить 40 тем, які можна проходити в довільному порядку, виділяючи найважливіші аспекти для себе.

Найкращий варіант для тих, хто любить спілкування в прямому ефірі.

Платформа пропонує безкоштовні уроки з носіями англійської та польської, які навчать говорити і дітей, і дорослих.

З темами й розкладом вебінарів можна ознайомитися на сайті

Додаток для вивчення іноземних мов, зокрема й англійської, який віднедавна став безкоштовним для українців.

Завантажити застосунок можна на iOS та Android.

Справжня знахідка для охочих опанувати різні мови.

Додаток містить курси для вивчення понад 60 мов.

Усі уроки побудовані на іграх та вікторинах, які допоможуть легко засвоїти матеріал.

А в цьому додатку можна вивчити понад 140 мов.

Застосунок безкоштовний для українців, а також доступний для користувачів iOS і Android.

У програмі можна знайти чимало цікавих фраз, розподілених за темами, а також пограти в ігри для вивчення слів.

Сервіс для пошуку репетитора, який зможе навчати вас дистанційно.

Волонтери безоплатно допомагають опанувати іноземні мови вимушеним переселенцям з України.

Додаток можна звантажити на iOS і Android.

Ресурс надає преміум-підписку на всі онлайн-курси вимушеним переселенцям з України.

На платформі можна вивчати понад 45 мов, а щоб отримати до них доступ, достатньо заповнити анкети та написати значення слова Паляниця.

Після перевірки лист-підтвердження надішлють на вашу електронну скриньку.

