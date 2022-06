Переїдання, поганий сон, замкнутість. Як стрес впливає на організм взалежності від віку

Вплив стресу на організм залежно від віку.

Зараз стрес присутній у житті кожного українця, проте впливає він на кожного по-різному.

Психологиня Галина Волошина детально розповіла про вплив стресу на дітей, дорослих та літніх людей.

Дитячий організм більше піддається стресу.

Це пов’язано з високою пластичністю біологічних систем до різних зовнішніх змін.

Діти віком від 6 місяців до 10 років істотно підвищується рівень кортизолу в разі впливу несприятливих соціальних факторів (проживання в поганих житлових умовах, неякісне харчування, проблеми в родині і т. д.).

У дітей стрес проявляється:

Як правило, в таких випадках слід приділити більше уваги дитині, розібратися і за можливості усунути причини розвитку стресу або намагатися хоча б трохи відгородити її.

Центральна нервова система дорослої людини під час стресу впливає на поведінку.

Найтиповішими ознаками є: переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або до соціальної абстиненції.

Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.

Також під впливом стресу дуже страждає репродуктивна система як чоловіків, так і жінок.

Проблема стресу в людини похилого віку є досить серйозною.

Також це може проходити в тандемі з фізіологічним старінням багатьох систем організму та зміною умов існування.

На цьому тлі відзначається значне зменшення пластичності нервової і ендокринної систем, що призводить до більш важкої переносимості організмом зовнішніх впливів.

Усе це може супроводжуватися підвищеною стомлюваністю, зниженням ваги, розвитком діабету, дисфункцією щитовидної залози та ін.

Прості правила:

