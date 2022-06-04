Переїдання, поганий сон, замкнутість. Як стрес впливає на організм взалежності від віку

Вплив стресу на організм залежно від віку.
Зараз стрес присутній у житті кожного українця, проте впливає він на кожного по-різному.
Психологиня Галина Волошина детально розповіла про вплив стресу на дітей, дорослих та літніх людей.
Читай та залишайся в здоровому психологічному стані.
Вплив стресу на людину
Як стрес впливає на дитину
Дитячий організм більше піддається стресу.
Це пов’язано з високою пластичністю біологічних систем до різних зовнішніх змін.
Діти віком від 6 місяців до 10 років істотно підвищується рівень кортизолу в разі впливу несприятливих соціальних факторів (проживання в поганих житлових умовах, неякісне харчування, проблеми в родині і т. д.).
Відтак, навіть у маленької дитини можна надалі розвинутись хронічний стрес.
У дітей стрес проявляється:
- перепадами настрою;
- порушенням сну;
- нічним нетриманням сечі;
- головними болями;
- проблемами з концентрацією уваги;
- замкнутістю;
- появою звички гризти нігті або деякі предмети.
Як правило, в таких випадках слід приділити більше уваги дитині, розібратися і за можливості усунути причини розвитку стресу або намагатися хоча б трохи відгородити її.
Як стрес впливає на дорослих
Центральна нервова система дорослої людини під час стресу впливає на поведінку.
Найтиповішими ознаками є: переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або до соціальної абстиненції.
Також може призвести підвищення кров’яного тиску, що своєю чергою посилює ризик інсульту й серцевого нападу.
Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.
Також під впливом стресу дуже страждає репродуктивна система як чоловіків, так і жінок.
Як стрес впливає на літніх людей
Проблема стресу в людини похилого віку є досить серйозною.
Також це може проходити в тандемі з фізіологічним старінням багатьох систем організму та зміною умов існування.
На цьому тлі відзначається значне зменшення пластичності нервової і ендокринної систем, що призводить до більш важкої переносимості організмом зовнішніх впливів.
Усе це може супроводжуватися підвищеною стомлюваністю, зниженням ваги, розвитком діабету, дисфункцією щитовидної залози та ін.Також по темі: Тривожність, стрес та апатія: які симтоми викликає зневоднення та як його уникнути Приборкуємо емоції: як знизити тривожність та розвинути стресостійкість Рятуємося від стресу та покращуємо настрій: як зібрати "щасливу валізку"
Як зменшити вплив стресу на організм
Прості правила:
- фізичні навантаження (або хоча б легка руханка зранку);
- спілкування із друзями та рідними;
- робіть те, що приносить вам задоволення (малювання, танці, прослуховування улюбленої музики тощо);
- плануйте свій день та дотримуйтеся своїх звичайних рутинних справ;
- нормалізуйте свій сон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як солодощі впливають на наше емоційне здоров’я.
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