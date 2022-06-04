Переїдання, поганий сон, замкнутість. Як стрес впливає на організм взалежності від віку

Вплив стресу на організм залежно від віку.

Зараз стрес присутній у житті кожного українця, проте впливає він на кожного по-різному.

Психологиня Галина Волошина детально розповіла про вплив стресу на дітей, дорослих та літніх людей.

Читай та залишайся в здоровому психологічному стані.

Вплив стресу на людину

Як стрес впливає на дитину

Дитячий організм більше піддається стресу.

Це пов’язано з високою пластичністю біологічних систем до різних зовнішніх змін.

Діти віком від 6 місяців до 10 років істотно підвищується рівень кортизолу в разі впливу несприятливих соціальних факторів (проживання в поганих житлових умовах, неякісне харчування, проблеми в родині і т. д.).

Відтак, навіть у маленької дитини можна надалі розвинутись хронічний стрес.

У дітей стрес проявляється:

перепадами настрою;

порушенням сну;

нічним нетриманням сечі;

головними болями;

проблемами з концентрацією уваги;

замкнутістю;

появою звички гризти нігті або деякі предмети.

Як правило, в таких випадках слід приділити більше уваги дитині, розібратися і за можливості усунути причини розвитку стресу або намагатися хоча б трохи відгородити її.

Як стрес впливає на дорослих

Центральна нервова система дорослої людини під час стресу впливає на поведінку.

Найтиповішими ознаками є: переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або до соціальної абстиненції.

Також може призвести підвищення кров’яного тиску, що своєю чергою посилює ризик інсульту й серцевого нападу.

Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.

Також під впливом стресу дуже страждає репродуктивна система як чоловіків, так і жінок.

Як стрес впливає на літніх людей

Проблема стресу в людини похилого віку є досить серйозною.

Також це може проходити в тандемі з фізіологічним старінням багатьох систем організму та зміною умов існування.

На цьому тлі відзначається значне зменшення пластичності нервової і ендокринної систем, що призводить до більш важкої переносимості організмом зовнішніх впливів.

Усе це може супроводжуватися підвищеною стомлюваністю, зниженням ваги, розвитком діабету, дисфункцією щитовидної залози та ін.

Як зменшити вплив стресу на організм

Прості правила:

фізичні навантаження (або хоча б легка руханка зранку);

спілкування із друзями та рідними;

робіть те, що приносить вам задоволення (малювання, танці, прослуховування улюбленої музики тощо);

плануйте свій день та дотримуйтеся своїх звичайних рутинних справ;

нормалізуйте свій сон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як солодощі впливають на наше емоційне здоров’я.

Фото: Рexels

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