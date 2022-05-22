Цукор — ворог хорошого настрою? Як солодощі впливають на наше емоційне здоров’я

Як цукор пов’язаний із тривожністю?

В умовах повномасштабної війни наше емоційне здоров’я потерпає від постійних стресів та переживань.

Страх, паніка, невизначеність — усе це не дає нам спокою.

У такі непрості часи вкрай важливо приділяти увагу своєму психологічному стану та не погіршувати його.

Чимало людей думають, що улюблені солодощі можуть допомогти впоратися з надмірною тривожністю.

Однак саме цукор може стати збудником негативних емоцій.

Розповідаємо, як солодке пов’язане з тривогою та чим замінити цукор.

Як солодощі пов’язані з підвищення тривожності?

Чому шкідливо вживати цукор?

Люди часто відчувають полегшення після поїдання солодощів.

Це пов’язано з тим, що цукор пригнічує область мозку, яка контролює стимуляцію гормону стресу (кортизолу).

Такий короткотривалий ефект багатьом подобається, і навіть викликає залежність.

Ті, хто полюбляє солоденьке, самостійно заганяють себе в пастку.

Науковці вже давно довели, що цукор підвищує тривожність та посилює негативну реакцію на стрес.

Дослідження, проведене у 2017 році, показало, що ризик розладів настрою через вживання цукру може зрости і в чоловіків, і в жінок.

Саме через солодощі виникає надмірна дратівливість, тривога та нервозність.

Науковці наполегливо рекомендують відмовитися від цукру тим, хто хоче покращити своє психологічне здоров’я.

Не варто забувати й про те, що цукор може стати причиною збільшення ваги, викликати діабет, ожиріння, захворювання нирок та печінки, а також запалення.

Крім того, солодощі негативно впливають на засвоєння ключових вітамінів і мінералів, від яких залежить робота нервової системи та мозку.

Як відмовитися від цукру?

Почніть поступово виключати з раціону рафінований цукор.

Після цього варто поступово уникати тортів, печива, шоколаду, тістечок, морозива і т.д.

Обов’язково читайте список інгредієнтів на етикетках харчових продуктів, адже більшість із них містять доданий цукор.

Пам’ятайте про те, що навіть корисні, на перший погляд, продукти (смузі, йогурти, батончики з мюслі) дуже часто містять чимало цукру.

Чим замінити цукор?

Фрукти можуть стати чудовою альтернативою магазинних солодощів, однак слід обмежити їхнє вживання.

З’їдайте не більше, ніж 2-3 фрукти на день.

Здорова дієта також допоможе збільшити споживання корисних продуктів та не залишить місця для всього, що містить доданий цукор.

Почніть їсти якомога більше солодких овочів, аби зменшити тягу до цукру (морква, гарбузи, кабачки).

До речі, найкращий натуральний підсолоджувач — це стевія, яку сміливо можна вживати без остраху отримати стрес та тривожність.

Аби не купувати солодощів у магазинах, не заходьте до супермаркетів голодними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти підвищують тривожність.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.