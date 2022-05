Цукор — ворог хорошого настрою? Як солодощі впливають на наше емоційне здоров’я

Як цукор пов’язаний із тривожністю?

В умовах повномасштабної війни наше емоційне здоров’я потерпає від постійних стресів та переживань.

Страх, паніка, невизначеність — усе це не дає нам спокою.

У такі непрості часи вкрай важливо приділяти увагу своєму психологічному стану та не погіршувати його.

Чимало людей думають, що улюблені солодощі можуть допомогти впоратися з надмірною тривожністю.

Однак саме цукор може стати збудником негативних емоцій.

Розповідаємо, як солодке пов’язане з тривогою та чим замінити цукор.

Люди часто відчувають полегшення після поїдання солодощів.

Це пов’язано з тим, що цукор пригнічує область мозку, яка контролює стимуляцію гормону стресу (кортизолу).

Такий короткотривалий ефект багатьом подобається, і навіть викликає залежність.

Ті, хто полюбляє солоденьке, самостійно заганяють себе в пастку.

Науковці вже давно довели, що цукор підвищує тривожність та посилює негативну реакцію на стрес.

Дослідження, проведене у 2017 році, показало, що ризик розладів настрою через вживання цукру може зрости і в чоловіків, і в жінок.

Саме через солодощі виникає надмірна дратівливість, тривога та нервозність.

Не варто забувати й про те, що цукор може стати причиною збільшення ваги, викликати діабет, ожиріння, захворювання нирок та печінки, а також запалення.

Крім того, солодощі негативно впливають на засвоєння ключових вітамінів і мінералів, від яких залежить робота нервової системи та мозку.

Почніть поступово виключати з раціону рафінований цукор.

Після цього варто поступово уникати тортів, печива, шоколаду, тістечок, морозива і т.д.

Обов’язково читайте список інгредієнтів на етикетках харчових продуктів, адже більшість із них містять доданий цукор.

Пам’ятайте про те, що навіть корисні, на перший погляд, продукти (смузі, йогурти, батончики з мюслі) дуже часто містять чимало цукру.

Фрукти можуть стати чудовою альтернативою магазинних солодощів, однак слід обмежити їхнє вживання.

З’їдайте не більше, ніж 2-3 фрукти на день.

Здорова дієта також допоможе збільшити споживання корисних продуктів та не залишить місця для всього, що містить доданий цукор.

До речі, найкращий натуральний підсолоджувач — це стевія, яку сміливо можна вживати без остраху отримати стрес та тривожність.

Аби не купувати солодощів у магазинах, не заходьте до супермаркетів голодними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти підвищують тривожність.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.