Приборкуємо емоції: як знизити тривожність та розвинути стресостійкість

Як розвинути свою стресостійкість та знизити тривожність?
Стрес, страх за свою безпеку та життя близьких, паніка — усе це відчуває чи не кожен українець в умовах повномасштабної війни.
У такі непрості часи особливо важливо піклуватися про своє емоційне здоров’я.
Усім нам зараз вкрай необхідні сили для подальшої боротьби з ворогами.
Тілесно орієнтована психотерапевтка Юлія Андрейчук розповіла, що допоможе заспокоїтися та розвинути свою стресостійкість.
Як розвинути свою стресостійкість?
Дихальні практики
Саме дихання відповідає за безліч процесів у нашому організмі, а також допомагає розслабитися в критичних ситуаціях.
Починайте робити дихальні вправи з видиху.
Спробуйте скласти кулак у трубочку, глибоко й протяжно видихнути, а потім зробити звичайний вдих.
Повторюйте цю вправу 2-3 рази й концентруйтеся на видихах.
Є ще один метод швидко й просто заспокоїтися: зробіть видих, а потім вдих протягом 3-4 секунд.
Після цього затримайте повітря на 3-4 секунди й видихайте.
Цю вправу також слід повторювати 2-3 рази.
Робота з тілом
Основна мета вправ із тілом — розслаблення, яке настає після напруги.
Спробуйте взяти ремінь, шарф або палицю й натягнути до максимальної напруги у м’язах рук.
Киньте цей предмет на підлогу, а потім спостерігайте за тим, як руки самостійно почнуть підійматися.
Також можна спробувати обійняти себе й почати стискатися, напружуючи всі м’язи тіла (плечі, ноги, руки, таз, живіт, обличчя).
Зробіть видих та розслабте все тіло.
Після цього варто навпаки розтягнутися: витягніть руки й ноги по діагоналі й тягніться за пальцями рук, маківкою, а потім за ногами.
Розтягуйтеся до максимальної напруги, аж поки не виникне тремтіння.
Зробіть видох та розслабтеся.
Спробуйте відвести щелепу затримайтеся в такому стані на хвилину, а після спостерігайте за тим, які саме місця в тілі розслабляються.
Орієнтація в просторі
Поверніть себе до реальності.
Огляньтеся й дайте собі відповіді на запитання: “Що мене оточує? Чи є поряд зі мною стіни, підлога, дерево, вікно, небо тощо?”.Також по темі: Неможливо заснути через стрес? Поради, які допоможуть налагодити сон Упоратись зі стресом під час евакуації: як зберегти психологічне здоров'я при вимушеному переїзді Без пігулок: боремося зі стресом природними методами
Звертайте увагу на те, що розташоване праворуч та ліворуч від вас.
Намагайтеся знайти й назвати щонайменше 5 великих предметів.
Таким чином ви допоможете своїй нервовій системі зібрати інформацію й знизити надмірну тривожність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як адаптуватися до нових обставин під час вимушеного переїзду.
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