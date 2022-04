Приборкуємо емоції: як знизити тривожність та розвинути стресостійкість

Як розвинути свою стресостійкість та знизити тривожність?

Стрес, страх за свою безпеку та життя близьких, паніка — усе це відчуває чи не кожен українець в умовах повномасштабної війни.

У такі непрості часи особливо важливо піклуватися про своє емоційне здоров’я.

Усім нам зараз вкрай необхідні сили для подальшої боротьби з ворогами.

Тілесно орієнтована психотерапевтка Юлія Андрейчук розповіла, що допоможе заспокоїтися та розвинути свою стресостійкість.

Саме дихання відповідає за безліч процесів у нашому організмі, а також допомагає розслабитися в критичних ситуаціях.

Починайте робити дихальні вправи з видиху.

Повторюйте цю вправу 2-3 рази й концентруйтеся на видихах.

Є ще один метод швидко й просто заспокоїтися: зробіть видих, а потім вдих протягом 3-4 секунд.

Після цього затримайте повітря на 3-4 секунди й видихайте.

Цю вправу також слід повторювати 2-3 рази.

Основна мета вправ із тілом — розслаблення, яке настає після напруги.

Спробуйте взяти ремінь, шарф або палицю й натягнути до максимальної напруги у м’язах рук.

Киньте цей предмет на підлогу, а потім спостерігайте за тим, як руки самостійно почнуть підійматися.

Також можна спробувати обійняти себе й почати стискатися, напружуючи всі м’язи тіла (плечі, ноги, руки, таз, живіт, обличчя).

Зробіть видих та розслабте все тіло.

Після цього варто навпаки розтягнутися: витягніть руки й ноги по діагоналі й тягніться за пальцями рук, маківкою, а потім за ногами.

Розтягуйтеся до максимальної напруги, аж поки не виникне тремтіння.

Зробіть видох та розслабтеся.

Спробуйте відвести щелепу затримайтеся в такому стані на хвилину, а після спостерігайте за тим, які саме місця в тілі розслабляються.

Поверніть себе до реальності.

Огляньтеся й дайте собі відповіді на запитання: “Що мене оточує? Чи є поряд зі мною стіни, підлога, дерево, вікно, небо тощо?”.

Звертайте увагу на те, що розташоване праворуч та ліворуч від вас.

Намагайтеся знайти й назвати щонайменше 5 великих предметів.

Таким чином ви допоможете своїй нервовій системі зібрати інформацію й знизити надмірну тривожність.

Фото: Pexels

