Без термінала й додатків: як поповнити картку ПриватБанку на касі в супермаркеті

Як поповнити карту Приватбанку на касі в супермаркеті?

В умовах технологічного прогресу наше життя неможливо уявити без банківських карток та онлайн-переказів.

Оплата готівкою з кожним днем втрачає свою актуальність, адже носити із собою паперові купюри не завжди зручно.

Однак під час бойових дій не в усіх українців є змога поповнити свої картки через термінал або в застосунку.

Саме тому ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість поповнювати картки на касах у супермаркетах.

Розповідаємо, як поповнити картку ПриватБанку на касі магазину.

Сервіс для поповнення без термінала має назву Поповнення на касі.

У ПриватБанку зазначають, що найближчим часом послуга буде доступною у величезній кількості магазинів.

Наразі банк співпрацює з мережею супермаркетів Сім23.

Ознайомитися із переліком магазинів, що працюють під час війни, можна на карті.

Аби поповнити картку на касі, необхідно:

Варто наголосити на тому, що поповнити картку можна на суму від 20 до 4 999 грн.

Також слід зазначити, що за послугу необхідно сплатити комісію (0,5% від суми поповнення).

На платформі ПриватБанку заявляють, що послугою можуть скористатися користувачі інших українських банків.

Однак поки невідомо, чи доведеться за це сплатити більшу комісію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працює банківська система під час війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.