ID-картки не достатньо: що таке додаток 13 і як його отримати

Що таке додаток 13 до паспорта громадянина України та як його отримати?

Уведення ID-карток в Україні стало величезним кроком до нашого цифрового майбутнього.

Однак попри всю зручність пластикових паспортів, додаткові документи до них усе ж необхідно отримувати.

Маленький паспорт не може містити в собі всю необхідну інформацію про особу, тож до нього потрібен спеціальний додаток.

Розповідаємо, що таке додаток 13 до ID-картки та як його отримати.

Оскільки ID-картка не містить інформації про місце реєстрації громадян, ці відомості юридично підтверджує довідка про реєстрацію місця проживання особи, або додаток 13, який видають органи реєстрації.

Видача довідок про реєстрацію місця проживання або місце перебування особи регламентується Правилами реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що затверджені постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207.

Фізичні особи або їхні законні представники можуть звернутися до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад для отримання довідки.

Додаток також видають центри надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання.

Знайти найближчий ЦНАП можна за посиланням.

Зверніть увагу на те, що в разі подання заяви представником особи, він має подати додатково документ, що посвідчує особу представник, а також документ, що підтверджує повноваження особи як представника.

Послуга цілком безкоштовна, а також виконується протягом одного календарного дня.

Фото: Pexels

