Жовтоблакить та екстраваганість. Модні тренди на літо 2022

Який одяг буде в моді влітку 2022? Головні модні тенденції сезону.

Лейтмотивом модного сезону літо 2022 стануть яскраві та неординарні речі. Незважаючи на війну (а може, саме через неї, бо зараз так не вистачає позитивних емоцій) людям хочеться додати барв у своє життя. І гарний одяг у цьому може допомогти.

Підтримуй українських виробників та обирай найстильніші варіанти.

У попередні сезоні ми вже встигли звикнути до кроп-топів і навіть до бра, частково прихованих під розстібнутими жакетами-oversize.

Втім, влітку 2022 цей тренд виривається назовні, причому в буквальному сенсі. Адже бюстгальтер стає самостійною частиною одягу, яку можна спокійно носити без будь-яких піджаків або блуз.

Причому, носити по місту можна не лише бра, але й верх від купальника.

Такий топ добре поєднується зі спідницею-олівцем, класичними штанами, а також продовжує підкорювати модниць у складі брючних костюмів.

Цей сміливий тренд підходить не для всіх, але раптом тобі захочеться спробувати?

Цей тренд був суперпопулярний на початку 2000-х, і ось знов повертається на модний Олімп.

Поєднання сукня+штани дозволить тобі створити цікавий багатошаровий лук, який точно привертатиме до себе увагу усіх навколо.

Звісно, у спеку ти навряд чи захочеш так вдягатися, а от для прохолодного червневого вечора цей оригінальний варіант підійде якнайкраще.

Весь світ вдягається у жовто-блакитне на підтримку України. Тож кольори нашого національного прапора стали справжнім модним трендом.

А ще це дуже гарно, яскраво та органічно виглядає, тож чому б і тобі не придбати якесь патріотичне жовто-блакитне вбрання або аксесуар?

Сукні, костюми, взуття, сумки… Повір, вибрати точно буде з чого!

Більше об’єму, більше повітря, більше свободи! Адже у тренді – фатин, кльош, оборки і волани.

Таке вбрання виглядає надзвичайно жіночно, романтично та ніжно.

Ідеальний вибір для побачення, або просто коли хочеться відчути себе справжньою дівчинкою.

Хто сказав, що браслет потрібно обов’язково носити на зап’ясті?

У моду повертається ностальгічний тренд з 90-х – bicep bracelet, або ж браслет, який носять на плечі.

Якщо ти колись фанатіла від серіалів «Друзі» та «Всі жінки відьми» – то точно знаєш, про що йдеться.

Біла сукня – ідеальний вибір на літо. Ти можеш обрати будь-яку на свій смак – коротку чи довгу, легковажну або стриману, шовкову чи мережану… Кожна з них виглядатиме свіжо та стильно.

Тож якщо шукаєш універсальний варіант на всі випадки життя – біла сукня це саме те, що треба.

Кроше – це техніка, у якій в’язані квадрати з’єднуються між собою гачком. Виглядає доволі незвично, втім цей тренд уже встиг підкорити модниць з усього світу.

Зверни увагу на кофти, топи, сукні і навіть купальники у техніці кроше, якщо хочеш мати дійсно оригінальну річ.

Фото: gepurofficial

