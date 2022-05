Жовто-блакитний підкорює світ: добірка модних образів іноземних зірок на підтримку України

Образи світових зірок на підтримку України.

Уже 3 місяці ми продовжуємо завзято давати відсіч окупантам.

І поки Росія все більше ізолюється від усіх та закопує себе в могилу власноруч, Україна підкорює серця мільйонів людей за кордоном.

Нашою мужністю, незламністю та прагненням до свободи захоплюються й відомі на весь світ зірки.

Вони намагаються привернути увагу до того, що відбувається на нашій землі та проявляють свою підтримку навіть за допомогою одягу.

Ранок у Великому місті зібрав добірку образів іноземних зірок на підтримку України.

Акторки, що зіграли головні ролі у відомому серіалі “Емілі в Парижі”, вирішили підтримати Україну парним жовто-блакитним луком.

На фестивалі Paley Fest у лос-анджелеському театрі Dolby Лілі з’явилась у блакитному костюмі.

Ешлі обрала яскраво-жовтий топ зі спідницею.

Варто зазначити, що на своїй сторінці в Інстаграм Коллінз неодноразово висловлювала підтримку Україні одному пості, тож це не перший прояв її солідарності з нашим нескореним народом.

Мама одного з найвідоміших чоловіків у світі Ілона Маска підхопила ініціативу сина, який нещодавно також підтримав Україну й передав нам супутникові системи Starlink.

Мей Маск на своїй сторінці неодноразово публікувала світлини в сукнях з українськими мотивами.

Неймовірну білу сукню з блакитною вишивкою Мей замовила в Юлії Магдич, яка спрямовує всі кошти від продажу одягу на допомогу ЗСУ та територіальній обороні.

Відома іспанська блогерка й стилістка Бланка Міро, що сама створює модні тенденції й співпрацює з компаніями Louis Vuitton, Miu Miu, Mango, також приміряла вбрання від української дизайнерки Юлії Магдич.

Неймовірна біла сукня, прикрашена жовто-блакитними квітами й вишивкою, неабияк личить Бланці.

Ще одна фешн-блогерка й модель, що підтримала Україну за допомогою одягу.

Дівчина одягнула жовте пальто й блакитний комбінезон, аби пройтися затишними вуличками Мілану.

У жовто-блакитному образі дівчина прогулювалася й Парижем.

Не залишився осторонь і соліст відомого на весь світ гурту Muse.

На своїй сторінці в Інстаграм Метью Белламі опублікував ролик, на якому він виконує композицію на гітарі в жовтій куртці та блакитному светрі.

Під відео музикант залишив напис #WontStandDown, що в перекладі на українську означає “не відступиться”.

Відома американська акторка, що виконувала яскраві ролі й фільмах “Оз: Великий і Жахливий”, а також “Ковбої проти прибульців”, підтримала Україну й придбала наряд від наших дизайнерів.

Легка й повітряна біла сукня разом з елементами вишивки та візерунками неабияк сподобалась підписникам зірки в Інстаграмі.

Для німецької блогерки Леоні Ганне війна в Україні має особливе значення.

Родина її хлопця родом з України, тож Леоні не могла мовчати.

Зірка виклала на своїй сторінці серію світлин, на яких вона носить жовто-блакитні образи.

Модель із Данії також підтримала українців своїм нарядом.

Вона пройшлася паризькими вуличками у жовто-блакитному образі разом зі своїм хлопцем.

Українські мотиви стали найактуальнішими й на тижні моди в Парижі.

Відома пара блогерів на захід одягли однакові костюми різних кольорів.

Відтак, Ізабель обрала яскраве жовте вбрання, а Нельсон — блакитне.

Інфлюенсери також залишили під постом зі світлиною в костюмах фразу українською: “Наші думки з тобою”.

Відома французька дизайнерка, що давно підкорила модників та модниць з усього світу, також вирішила підтримати Україну оригінальним образом.

На сторінці свого бренду в Інстаграм Ізабель виклала світлину, де вона позує в жовто-блакитному світшоті й висловила підтримку нашому народу під дописом.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку цікавих фактів про вишиванку.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.