Жовто-блакитний підкорює світ: добірка модних образів іноземних зірок на підтримку України

Образи світових зірок на підтримку України.
Уже 3 місяці ми продовжуємо завзято давати відсіч окупантам.
І поки Росія все більше ізолюється від усіх та закопує себе в могилу власноруч, Україна підкорює серця мільйонів людей за кордоном.
Нашою мужністю, незламністю та прагненням до свободи захоплюються й відомі на весь світ зірки.
Вони намагаються привернути увагу до того, що відбувається на нашій землі та проявляють свою підтримку навіть за допомогою одягу.
Ранок у Великому місті зібрав добірку образів іноземних зірок на підтримку України.
ТОП-10 модних образів іноземних зірок на підтримку України
Лілі Коллінз та Ешлі Парк
Акторки, що зіграли головні ролі у відомому серіалі “Емілі в Парижі”, вирішили підтримати Україну парним жовто-блакитним луком.
На фестивалі Paley Fest у лос-анджелеському театрі Dolby Лілі з’явилась у блакитному костюмі.
Ешлі обрала яскраво-жовтий топ зі спідницею.
Варто зазначити, що на своїй сторінці в Інстаграм Коллінз неодноразово висловлювала підтримку Україні одному пості, тож це не перший прояв її солідарності з нашим нескореним народом.
Мей Маск
Мама одного з найвідоміших чоловіків у світі Ілона Маска підхопила ініціативу сина, який нещодавно також підтримав Україну й передав нам супутникові системи Starlink.
Мей Маск на своїй сторінці неодноразово публікувала світлини в сукнях з українськими мотивами.
Неймовірну білу сукню з блакитною вишивкою Мей замовила в Юлії Магдич, яка спрямовує всі кошти від продажу одягу на допомогу ЗСУ та територіальній обороні.
Бланка Міро
Відома іспанська блогерка й стилістка Бланка Міро, що сама створює модні тенденції й співпрацює з компаніями Louis Vuitton, Miu Miu, Mango, також приміряла вбрання від української дизайнерки Юлії Магдич.
Неймовірна біла сукня, прикрашена жовто-блакитними квітами й вишивкою, неабияк личить Бланці.
Майя Малнер
Ще одна фешн-блогерка й модель, що підтримала Україну за допомогою одягу.
Дівчина одягнула жовте пальто й блакитний комбінезон, аби пройтися затишними вуличками Мілану.
У жовто-блакитному образі дівчина прогулювалася й Парижем.
Метью Белламі
Не залишився осторонь і соліст відомого на весь світ гурту Muse.
На своїй сторінці в Інстаграм Метью Белламі опублікував ролик, на якому він виконує композицію на гітарі в жовтій куртці та блакитному светрі.
Під відео музикант залишив напис #WontStandDown, що в перекладі на українську означає “не відступиться”.
Ебігейл Спенсер
Відома американська акторка, що виконувала яскраві ролі й фільмах “Оз: Великий і Жахливий”, а також “Ковбої проти прибульців”, підтримала Україну й придбала наряд від наших дизайнерів.
Легка й повітряна біла сукня разом з елементами вишивки та візерунками неабияк сподобалась підписникам зірки в Інстаграмі.
Леоні Ганне
Для німецької блогерки Леоні Ганне війна в Україні має особливе значення.
Родина її хлопця родом з України, тож Леоні не могла мовчати.Також по темі: Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни Жовтоблакить та екстраваганість. Модні тренди на літо 2022 Квітковий рай: трендовий манікюр на літо 2022
Зірка виклала на своїй сторінці серію світлин, на яких вона носить жовто-блакитні образи.
Емілі Сіндлєв
Модель із Данії також підтримала українців своїм нарядом.
Вона пройшлася паризькими вуличками у жовто-блакитному образі разом зі своїм хлопцем.
Нельсон Тіберген та Ізабель Шапю
Українські мотиви стали найактуальнішими й на тижні моди в Парижі.
Відома пара блогерів на захід одягли однакові костюми різних кольорів.
Відтак, Ізабель обрала яскраве жовте вбрання, а Нельсон — блакитне.
Інфлюенсери також залишили під постом зі світлиною в костюмах фразу українською: “Наші думки з тобою”.
Ізабель Марант
Відома французька дизайнерка, що давно підкорила модників та модниць з усього світу, також вирішила підтримати Україну оригінальним образом.
На сторінці свого бренду в Інстаграм Ізабель виклала світлину, де вона позує в жовто-блакитному світшоті й висловила підтримку нашому народу під дописом.
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку цікавих фактів про вишиванку.
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