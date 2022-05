Українські орнаменти в тренді: хто з іноземних та вітчизняних зірок носить вишиванки

Які українські та іноземні зірки носять вишиванки?

Сьогодні, 19 травня, українці відзначають символічне свято — День вишиванки.

Популярність цього елементу одягу набирає шалених обертів, і не дарма.

Вишиванки — це стильно, зручно та патріотично.

Кожен візерунок на сорочці раніше мав своє сакральне значення й виконував роль оберега.

До речі, для козаків, вишиванка колись була своєрідною військовою формою, в якій вони боронили нашу землю так само як наші мужні захисники сьогодні.

Відтак, сорочка з вишивкою стала справжнім національним символом мужності та незламності.

Розповідаємо, хто з українських та іноземних зірок одягає вишиванки.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася світлиною, на якій вона позує у сукні з традиційним орнаментом.

Вишивка вже давно вийшла за межі сорочок та оселилася ще й на сукнях.

Цілий парад українських зірок у вишиванках на своєму фото зібрала й письменниця Наталка Карпа.

Традиційну українську сорочку приміряв і фронтмен гурту Анитіла Тарас Тополя, який нещодавно записав трек з Едом Шираном.

А от у DZIDZIO багато вишиванок, тож він вирішив показати своїм підписникам одразу всі свої сорочки, розвісивши їх на дереві.

Нетрадиційну, однак неймовірно гарну сукню з вишивкою має й співачка Джамала.

Ну й куди ж без сімейних луків. Подружжя Решетників також поділилося фото, на якому Григорій позує в сорочці з блакитним орнаментом. Таку саму вишивку на сукні має і його дружина Христина.

Телеведучий Олександр Педан вирішив обрати класичну сорочку з традиційним червоним візерунком.

Вишиванки любить і подружжя Зеленських. Минулого року Олена та Володимир поділилися світлиною, на якій вони позують у парних вишиванках з однаковим орнаментом.

За словами дружини президента України, її сорочка має квадратний виріз, який був поширеним на Дніпропетровщині, де народилася її прабабуся.

Традиційний український одяг підкорює світ моди.

Відтак, німецька супермодель Клаудія Шиффер приміряла сукню з нашим національним орнаментом та відвідала в такому вбранні показ у Парижі.

Британська модель Джордан Данн також поділилась фото, на якому вона вбралась у чорну сукню з жовто-рожевим візерунком.

Усесвітньо відома співачка Адель також має сукню з вишивкою.

Вишиванки носять і голлівудські зірки.

Акторка Кетрін Зета-Джонс, наприклад, вирішила приміряти вишиванку й піти так на побаченням зі своїм чоловіком Майклом Дугласом.

Сальма Гаєк також має яскраву зелену сорочку з візерунками різного кольору.

Кілька суконь з українськими візерунками має в гардеробі й американська акторка Демі Мур.

Вишиванки носять навіть справжні королеви.

Витончена сорочка, яку створила українка з Івано-Франківська, є в королеви Іспанії Летиції.

Розкішні сукні з вишивкою полюбляє Мей Маск.

Вона часто ділиться на своїй сторінці світлинами та відео, на яких позує у вбранні від українських дизайнерів, аби висловити підтримку нашій країні.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку модних образів іноземних зірок на підтримку України.

Фото: jamalajaaa, mayemusk, tarastopolia

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.