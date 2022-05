Як економити час: дієві техніки тайм-менеджменту

Як економити час? У цьому матеріалі ми зібрали техніки тайм-менеджменту, які допоможуть тобі усе встигати.

Тайм-менеджмент – мистецтво управління часом. Правильно розставивши пріоритети і сконцентрувавшись на найбільш важливих речах, ти зможеш вчасно виконувати усі поставлені задачі, продуктивно працювати та навіть відпочивати.

Це один з найпоширеніших способів організації часу при навчанні. Його автор – Франческо Чирило. Італієць був звичайним студентом, який намагався все встигнути.

Однак втримати увагу над книгою хоча б 40 хвилин йому не вдавалося. Тоді Франческо вирішив зробити дослідження. Виявилося, що термін фокусу уваги – 25 хвилин.

Чому назва Помідорро? Все просто. Годинники Франческа були у формі томату.

Вільфредо Парето вважав, що 20% витрачених сил і часу приносить 80% результату, тоді як решта 80% зусиль приносять тільки 20% ефекту.

Саме тому важливо навчитися правильно визначати найважливіші справи.

Як це зробити?

За допомогою АВС-аналізу можна скласти власні пріоритети. Потрібно свої справи розділити на категорії:

А – важливі і термінові. Такі завдання треба виконати в першу чергу.

В – важливі, але не нетермінові. Ці справи потрібно розбивати на невеликі блоки. Вони можуть бути поручені іншим особам, але під твоїм суворим контролем.

С – неважливі і нетермінові. Зазвичай це побутові справи, на які витрачається більше часу. Однак їх не варто ставити в першому пріоритеті.

Такою системою управління користуються для розвитку великих проектів. Однак її легко застосувати і в повсякденному житті. Суть техніки – планування.

Головне – цих завдань не повинно бути багато. Трьох – цілком достатньо. І дрібне щоденне завдання на день повинно працювати на велику задачу на рік.

Музика як спосіб відстеження часу – на кожний процес відведіть кількість пісень. Наприклад: почистити зуби – одна пісня, а одягаємося за 3 пісні.

Обдурити YouTube – для цього потрібно збільшити швидкість відео перегляду. Цю функцію можна легко змінити в налаштуваннях. Це корисно і для сприйняття інформації, і для економії часу.

Аудіокнижки – у транспорті незамінна річ. Також можна слухати подкасти – від розважальних до наукових. Таким чином час, проведений у метро, маршрутці чи авто можна провести з користю.

Мобільні додатки для обмеження часу в соціальних мережах. Зараз існує багато додатків на будь-який смак, де можна обрати контроль часу у соціальних мережах, блокування входу на певні сайти та аналітику твого стану «онлайн».

Фотографії – спосіб, який дозволяє швидко знаходити ідеї. Виділи один день і передивись гардероб. Потрібно скласти повний образ на день і сфотографувати його. У такому разі ти завжди будеш знати, що тобі надягнути.

Так само можна робити з іншими справами. Наприклад, зберігати фотографії їжі і бути вільним від вагань – що приготувати?

Нагадаємо, раніше ми писали про ранкові лайфхаки, що збережуть твій час.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.