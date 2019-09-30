9 ранкових лайфхаків, що збережуть твій час

Як усе встигати зранку? Поради та лайфхаки, які допоможуть тобі раціонально використати свій час і вийти з оселі в чудовому настрої.

Ранок – найдинамічніша пора доби. Потрібно стільки всього зробити! А от часу, зазвичай, не вистачає. Тож Ранок у Великому Місті підготував для вас 9 найдієвіших ранкових лайфхаків, що допоможуть встигнути все!

Як усе встигати зранку

Уникай натискання кнопки повтору будильника

Вибратися з ліжка після того як ви натиснете кнопку повтору сім разів поспіль – вірний спосіб почуватися виснаженим уже від самого ранку.

Не відкладай підйом у довгий ящик! Як тільки прозвучить сигнал, одразу ж вставай із ліжка. А щоб не було спокуси повалятися ще – просто поклади будильник в іншому боці кімнати. Так тобі точно доведеться встати!

Дозволь сонцю розфарбувати твій день

Спотикатися в темряві – не найкращий спосіб почати день!

Прокинься разом із сонцем і повністю відкрий жалюзі або штори. Природний світловий потік потрапить до будинку і яскраво розфарбує твій настрій.

Підготуй сніданок ще з вечора

Наріж фрукти, звари порцію каші, заздалегідь постав на стіл з тарілки, чашки, кружки і ложки.

Так ти зекономиш час, якого завжди не вистачає зранку – і зможеш спокійно поснідати.

Заздалегідь обери і підготуй своє вбрання

Аби уникнути ранкової істерії та не перевертати будинок догори ногами в пошуках потрібної сукні чи футболки, заздалегідь обери і підготуйте своє вбрання.

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Витягни з шафи все, що тобі потрібно – від спідньої білизни до взуття та аксесуарів.

Переконайся, що одяг чистій і – якщо необхідно – відпрасований.

Ця проста порада дозволить тобі швидко одягнутися й завжди ідеально виглядати.

Склади розклад для ванної кімнати

Якщо ти маєш велику родину, потрапити вранці до ванної кімнати буває не так уже й просто.

Щоб уникнути палких сперечок із рідними, краще заздалегідь скласти графік її відвідування.

Це дозволить не витрачати час на зайве очікування та збереже такі дорогоцінні нерви.

Рахуй музичні треки

Музика не лише розбудить тебе і подарує гарний настрій, але й допоможе організувати свій час.

Якщо у вас тебе улюблений альбом або плей-лист, використовуй мелодії як своєрідний стимул.

Наприклад, скажи собі: я повинен бути одягнений у той час, коли заграє четверта пісня. Тож, насолоджуйя улюбленими піснями – і будь винахідливим!

Знайди постійну “оселю” для сумки

Зберігай свою сумку, гаманець, ключі та інші конче необхідні речі в одному й тому самому місці.

Зроби для цього спеціальні гачки або виділи окрему полицю в шафі.

Завдяки цьому ти завжди будеш знати, де знайти свої речі.

Створи “погодний” куточок у передпокої

Коли яскрава сонячна погода раптово змінюється на сіру й дощову, більшості з нас доводиться терміново шукати парасольку, капелюх або гумові чоботи.

Щоб заощадити час на пошуки, створи у передпокої спеціальний “погодний” куточок.

Склади туди речі, що знадобляться тобі, якщо у природи раптово зміниться настрій.

Складіть ранковий must-do-список

Взяти ключі, гаманець, телефон і ліки, погодувати рибок, вимкнути праску, перевірити, чи міцно закручені крани…

Досить щоранку гарячково згадувати, що ти забув зробити.

Краще складіть ранковий must-do-список і повісь на видне місце. Тепер ти точно нічого не забудеш!

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