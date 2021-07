Час змін: як почати худнути просто зараз

Як почати худнути просто зараз? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найдієвіші поради.

Хочу почати життя з чистого листа. Думали про таке?

Впевнена, що навіть неодноразово. І зазвичай, цей чистий лист називається – зміни.

Коли щось не влаштовує, коли вже починаєте в собі сумніватись і шукати недоліки.

То фігура не та, то зачіска ніяка. Отож, якщо хочете змін, тоді варто почати прямо зараз. Маленькими кроками, але впевнено йти до своєї мети.

Останнім часом жінки шукають мотивацію через когось. Адже це найпростіше. Хочуть схуднути – записуються на платні марафони.

Бо ж самому складно підняти себе із ліжка і почати щось робити.

І тут виникає питання, а для чого вам зміни, для кого ви стараєтесь? Кого плануєте задовольнити: себе чи простих перехожих, які, можливо, вас і не помітять.

Будьте в гармонії із собою. Зазвичай, мало хто замислювався, але наша психологія влаштована так: якщо ми нічого не робимо, отже ми просто не хочемо змін.

Вас влаштовує та ситуація, у якій ви знаходитесь. І це – ваша зона комфорту.

Хочете змін? Тоді не шукайте мотивацій, а робіть просто зараз. Тоді і результат прийде швидше.

Найчастіше жінки шукають відповідь на питання, як почати худнути просто зараз. Отож, якщо ви бачите себе у снах стрункою, але не знаєте з чого почати? Тоді давайте розберемось.

Єдиним спортом не обійтись. Адже він не зробить вас стрункою, а лише допоможе підтримувати фізичну форму.

Тож, як ви зрозуміли, без збалансовано харчування нікуди. Читайте і занотовуйте.

Сніданок – найважливіший прийом їжі за цілий день. Ним нехтувати не варто.

Адже, якщо не поснідати, то заповільниться обмін речовин, повільніше будуть спалюватись калорії. А ваша ж мета – схуднути!

І наостанок знизиться працездатність організму.

Хочете такого? Не думаю. Тоді пам’ятайте, снідати потрібно протягом першої години після пробудження.

І якщо ви полюбляєте солодке та інші висококалорійні продукти, тоді варто їх їсти в першій половині дня. Себто до 12 години.

Отож, якщо на сніданок ми їли «всухом’ятку», то на обід обов’язково повинно бути перше: супи,борщі. А на друге – приготуйте салат.

Корисна вечеря: білкі+овочі.

Ви напевно уже знаєте, що вечеряти потрібно за кілька годин до сну. Прорахуйте приблизно, коли плануєте лягати. Щоб не виникло «обіймів з холодильником» посеред ночі.

Головне правило – їсти відварні продукти, а не смажені.

Якщо на вечерю ви оберете лише суп без м’яса, бульйон або ж йогурт, то ваш організм попросить добавки.

Ця їжа надто швидко перетравлюється. І є велика ймовірність, що за півгодини ви знову підете їсти. А це означає, що без зайвих калорій вам не обійтись.

Дорогі красуні, слідкуйте за своїм здоров’ям, переходьте на збалансоване харчування і не забувайте про спорт.

Адже це не менш важливо. Ви схуднете, а про м’язи подбати все одно доведеться. І ще… моя вам порада, не шукайте мотивацію, станьте нею самі.

Не бійтесь змінюватись. Якщо не зараз, то коли?

Фото: Pexels

