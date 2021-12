Як почати життя з чистого аркуша: практичні поради

Як почати життя з нового аркуша і нарешті стати щасливою людиною? Ми зібрали справді дієві поради.

Дайте собі другий шанс. Шанс на нове життя. Іноді ми чекаємо вдалий час, наче в один момент все раптово зміниться. І ось він настав! Осінь – прекрасна нагода, щоб почати все з початку.

Не треба шукати собі відмовок: що сьогодні не вдалий день, що не те місце і що немає часу. Зрозумійте, час короткий. Ви не встигнете озирнутись, коли відчуєте, що проґавили свій шанс. Дійте вже, і ніяких балачок.

Ми можемо змінити квартиру. Можемо змінити друзів. Можемо змінити роботу. Але якщо не розібратись в собі, то як би ви не намагались почати життя з чистого листа, все повернеться знову і стане на свої місця.

Ніхто не стає успішним відразу, до цього поступово йдуть. Так само і ви.

Ви змінитесь і почнете життя з чистого листа лише тоді, коли зрозумієте, що отримали шанс жити за своїми бажанням. Просто треба не сидіти склавши руки, а діяти.

Не женіть її та активно впускайте в своє життя. Ось вам шанс. Пора змінилась, змінюйтесь і ви.

Фото: Guilherme Stecanella / Unsplash

