Як почати життя з чистого аркуша: практичні поради

Як почати життя з нового аркуша і нарешті стати щасливою людиною? Ми зібрали справді дієві поради.
Дайте собі другий шанс. Шанс на нове життя. Іноді ми чекаємо вдалий час, наче в один момент все раптово зміниться. І ось він настав! Осінь – прекрасна нагода, щоб почати все з початку.
Не треба шукати собі відмовок: що сьогодні не вдалий день, що не те місце і що немає часу. Зрозумійте, час короткий. Ви не встигнете озирнутись, коли відчуєте, що проґавили свій шанс. Дійте вже, і ніяких балачок.
Життя можна змінити кардинально. Звичайно, спіймати золоту рибку і загадати бажання, щоб народитись знову і почати все спочатку – навряд чи вийде. Але змінити світ навколо себе цілком реально.
Ми можемо змінити квартиру. Можемо змінити друзів. Можемо змінити роботу. Але якщо не розібратись в собі, то як би ви не намагались почати життя з чистого листа, все повернеться знову і стане на свої місця.
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Що змінити, щоб стати щасливим
- Зімкніть коло близьких друзів. Викресліть зі свого життя знайомих, від яких у вас лише псується настрій. Для чого вам таке спілкування?! Всі ми різні за темпераментом. І не кожному потрібно подобатись.
- Відмовляйтеся від тих, хто тягне вас на дно. Щодня потрібно розвиватись. Адже не секрет: чим більше ви знаєте, тим більше у вас можливостей. Вам потрібні ті, з ким ви будете «рости». Ті, хто буде вас надихати.
- Вкладайте максимум зусиль у кожен новий день. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити зараз. До того ж, чим більше справ ви перенесете на потім, тим більше вам ці справи не даватимуть спокою.
- Переберіть речі. Ваш гардероб кишить старим одягом, який ви не носите, а шухляди завалені непотрібними паперами? Не жалійте і викидайте! А одяг віддайте тим, хто його потребує. Знаю, речі викидати складно. Але з іншого боку, це привід для оновлення.
- Припиніть купувати непотрібні речі лише через те, що на них величезна знижка. Ви повинні отримувати задоволення від того, що вдягаєте. Та ж сама ситуація і з їжею. На ній економити точно не варто.
- Займіться тілом. Спорт вам у поміч. Якщо немає грошей на спортзал, то YouTube і трохи місця біля ліжка у вас точно є.
- Припиніть себе постійно критикувати. Ви – особливі і по-своєму красиві. Кому потрібна ця критика. Любіть себе в «оригіналі».
- Хочете змінити житло або роботу? Змінюйте. Чого боятись? Від постійного страху вам краще не стане.
- Навчіться говорити «Ні!». Не варто всім догоджати. По-перше, вам швидко «сядуть на шию» і при першій можливості будуть користуватись вашими добрими послугами. По-друге, для чого мати справу з тими, хто вам неприємний?
Ніхто не стає успішним відразу, до цього поступово йдуть. Так само і ви.
Ви змінитесь і почнете життя з чистого листа лише тоді, коли зрозумієте, що отримали шанс жити за своїми бажанням. Просто треба не сидіти склавши руки, а діяти.
Наше життя теж ділиться на пори року, як і ділиться рік на 365 днів. І кожен день – це нова можливість.
Не женіть її та активно впускайте в своє життя. Ось вам шанс. Пора змінилась, змінюйтесь і ви.
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Фото: Guilherme Stecanella / Unsplash