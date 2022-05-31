Шукати маніпуляції та не довіряти анонміності: як розпізнати ворожі Telegram-канали

Що видає проросійські Telegram-канали?

Окупанти не хочуть миритися зі своєю поразкою на всіх фронтах та продовжують атакувати інформаційне поле.

Тонни пропаганди й фейків щодня виливаються на користувачів з російських ресурсів.

Аби не потрапити на гачок загарбників та не вестися на маніпуляції, важливо вміти розпізнавати ворожі “інформаційні сміттєзвалища”.

PR-спеціаліст Денис Старостін розповів, що допоможе розпізнати ворожі Telegram-канали, які часом видають себе за українські ресурси.

Як розпізнати Telegram-канали окупантів?

Які наративи вороги найчастіше просувають?

За словами Дениса Старостіна, останнім часом у ворожих каналах активно обговорюють події в Маріуполі.

Основна теза, яку просувають окупанти: Україна ніби-то буде спростовувати здачу Маріуполя й поширювати фейки про перемогу.

Проросійські Telegram-канали також часто говорять про довготривалу війну, економічну відсталість України внаслідок бойових дій та величезну кількість жертв з нашого боку.

Однак варто розуміти, що українці за жодних обставин не підуть на мир з Росією на вигідних їй умовах.

Ворожі ресурси часом люблять стверджувати, що Україна сильніша на інформаційному фронті, однак зазнає поразки на полі бою, але підтвердити вони цей факт ніяк не можуть.

Російські Telegram-канали також ширять чутки про втечі української еліти з Батьківщини.

Проте потрібно усвідомлювати, що ми боремося не за еліту, а за власну волю й світле майбутнє.

Як розпізнати проросійський контент

Слід зазначити, що ворожі ресурси часто маскуються під проукраїнські, аби залучитися довірою читачів.

Денис Старостін наголосив на кількох важливих правилах, які допоможуть виявити ворожі ресурси:

Звертайте увагу на емоційне забарвлення: за ним ховаються маніпуляції.

Не варто довіряти анонімності.

“Ексклюзивна” інформація, про яку нібито ніхто не знає, також є маніпуляцією.

Завжди ставте собі запитання: “Для чого створювалося певне повідомлення?”

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати ворожого корегувальника вогню.

Фото: Pexels

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