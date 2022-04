Дивні запитання про дороги та адреси: як розпізнати ворожого корегувальника?

Як не потрапити на гачок ворожого корегувальника вогню?

Окупанти всіма силами намагаються дестабілізувати ситуації в Україні.

Для своїх брудних цілей вони часто використовують цивільних.

Під виглядом звичайних містян загарбники пишуть українцям, аби витягнути з довірливих людей потрібну інформацію.

Заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан дав кілька простих порад, які допоможуть розпізнати російських корегувальників та врятувати життя сотням невинних громадян.

Детальніше читайте в матеріалі.

За словами Миколи Балабана, в окупантів не має єдиної тактики “обробки” цивільних.

Викликати підозру мають і запитання про сполучення між Києвом та східними й північними регіонами України.

Річ у тому, що розвідка загарбників вкрай слабка, за словами Балабана.

Вони знайшли найлегший спосіб отримання потрібної їм інформації — соцмережі та різноманітні чати.

Окупанти часто скидають снаряди в багатолюдні місця, тож у період війни всім необхідно бути особливо обачними: за жодних обставин не описуйте детально місцевість малознайомим особам.

Завелика кількість уточнювальних запитань має одразу вас насторожити.

Часом добрі люди думають, що детальна інформація про пункти гуманітарної допомоги чи розташування блокпостів між областями може допомогти іншій людині, яка потрапила в скрутне становище.

Однак за ніком та фотографією в соцмережах може ховатися ворог, який потім допоможе вбити десятки мирних громадян.

Під час бойових дій у приватні чати місцевих громад додаються невідомі люди, які пропонують замінити вибиті вибухами вікна.

Коли довірливі жителі починають відповідати їм, окупанти детально розпитують у людей все, що їм потрібно знати про розташування різних об’єктів та будинків.

Зверніть увагу на те, що вороги намагаються дістати дані, що не мають жодного зв’язку з побутовими проблемами.

Варто наголосити на тому, що інформацію про геолокацію певних об’єктів можна дізнатися за допомогою онлайн-карт в інтернеті, тож якщо людині дійсно потрібна якась інформація, вона неодмінно знайде її за бажання.

А от в окупантів такої немає, саме тому вони й полюють на довірливих цивільних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як убезпечити листування у месенджерах.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.