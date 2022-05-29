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ICTV Ранок 29.05.2022 19:04
29.05.2022 19:04
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Обережно, орки: хто це такі і чому так називають російських окупантів

Обережно, орки: хто це такі і чому так називають російських окупантів

Хто такі орки й що про них варто знати?

В умовах повномасштабної війни росіяни отримали чимало кличок від українців.

Військових РФ називають загарбниками, окупантами, руснею, рашистами.

Дуже часто ворогів називають ще й орками.

Таку назву для росіян використовують і українські політики, і користувачі соцмереж.

Однак хто ж такі орки та чому саме так почали називати росіян?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Хто такі орки та що про них варто знати?

Хто такі орки?

Орками заведено називати міфічних істот, які часто згадуються в західноєвропейському фольклорі.

Ці істоти дуже схожі на гоблінів, а також люблять воювати, мають варварські риси та схильність до насилля.

Підлість, недалекість, надмірна агресивність — усе це притаманно оркам у більшості творів та фільмів, де вони з’являються.

Сучасне поняття “орки” увів англійський письменник Джон Толкін, який змалював їх потворними, жадібними та злими істотами, які не звикли жити в людських умовах.

В орків також був свій покровитель, якого вони вважали богом.

І попри те, що гобліни й орки дійсно схожі, останні вважаються жорстокішими та менш розумними.

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Чому ж росіян називають орками?

Здається, що після детального опису поняття “орк”, питань уже не залишається.

Однак варто приділити увагу порівнянню міфічних істот з окупантами.

По-перше, орки завжди носили брудний і неохайний одяг.

А тепер згадаймо кадри, на яких російські полонені солдати стоять у лахміттях та готові душу продати за шмат хліба.

По-друге, орки мали свого богоподібного вождя, який нагадував чорта.

орк

Фото: IMDb

Для росіян безумовний покровитель — це Путін.

Засліплені пропагандою та не наділені розумовими здібностями, вони готові виконувати будь-яке його доручення, так само як орки.

Про жадібність, лайку замість мови та жорстокість нічого й казати: армія росіян — це мародери, кати й убивці, які звикли жити в умовах зневаги до себе.

Вони відірвані від цивілізації, однак дуже заздрять тим, у кого вийшло побудувати щасливе та повноцінне життя.

Отож, не залишається жодних сумнівів у тому, що окупантів цілком заслужено нарекли орками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому росіяни добре ставляться до сексуального насильства.

Фото: IMDb

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Теги: війна в Україні, окупанти
29.05.2022 19:04



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