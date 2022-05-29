Обережно, орки: хто це такі і чому так називають російських окупантів

Хто такі орки й що про них варто знати?
В умовах повномасштабної війни росіяни отримали чимало кличок від українців.
Військових РФ називають загарбниками, окупантами, руснею, рашистами.
Дуже часто ворогів називають ще й орками.
Таку назву для росіян використовують і українські політики, і користувачі соцмереж.
Однак хто ж такі орки та чому саме так почали називати росіян?
Ранок у Великому Місті зараз розповість!
Хто такі орки та що про них варто знати?
Хто такі орки?
Орками заведено називати міфічних істот, які часто згадуються в західноєвропейському фольклорі.
Ці істоти дуже схожі на гоблінів, а також люблять воювати, мають варварські риси та схильність до насилля.
Підлість, недалекість, надмірна агресивність — усе це притаманно оркам у більшості творів та фільмів, де вони з’являються.
Сучасне поняття “орки” увів англійський письменник Джон Толкін, який змалював їх потворними, жадібними та злими істотами, які не звикли жити в людських умовах.
В орків також був свій покровитель, якого вони вважали богом.
І попри те, що гобліни й орки дійсно схожі, останні вважаються жорстокішими та менш розумними.Також по темі: "Путінократія. Людина влади та її система". Правдива історія російського тирана Хохли й кацапи: звідки взялися ці слова й чому так називають українців і росіян У житті як у кіно: ТОП-7 фільмів у яких росіяни програють по всіх фронтах
Чому ж росіян називають орками?
Здається, що після детального опису поняття “орк”, питань уже не залишається.
Однак варто приділити увагу порівнянню міфічних істот з окупантами.
По-перше, орки завжди носили брудний і неохайний одяг.
А тепер згадаймо кадри, на яких російські полонені солдати стоять у лахміттях та готові душу продати за шмат хліба.
По-друге, орки мали свого богоподібного вождя, який нагадував чорта.
Для росіян безумовний покровитель — це Путін.
Засліплені пропагандою та не наділені розумовими здібностями, вони готові виконувати будь-яке його доручення, так само як орки.
Про жадібність, лайку замість мови та жорстокість нічого й казати: армія росіян — це мародери, кати й убивці, які звикли жити в умовах зневаги до себе.
Вони відірвані від цивілізації, однак дуже заздрять тим, у кого вийшло побудувати щасливе та повноцінне життя.
Отож, не залишається жодних сумнівів у тому, що окупантів цілком заслужено нарекли орками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому росіяни добре ставляться до сексуального насильства.
Фото: IMDb