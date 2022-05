Обережно, орки: хто це такі і чому так називають російських окупантів

Хто такі орки й що про них варто знати?

В умовах повномасштабної війни росіяни отримали чимало кличок від українців.

Військових РФ називають загарбниками, окупантами, руснею, рашистами.

Дуже часто ворогів називають ще й орками.

Таку назву для росіян використовують і українські політики, і користувачі соцмереж.

Однак хто ж такі орки та чому саме так почали називати росіян?

Ранок у Великому Місті зараз розповість!

Орками заведено називати міфічних істот, які часто згадуються в західноєвропейському фольклорі.

Ці істоти дуже схожі на гоблінів, а також люблять воювати, мають варварські риси та схильність до насилля.

Сучасне поняття “орки” увів англійський письменник Джон Толкін, який змалював їх потворними, жадібними та злими істотами, які не звикли жити в людських умовах.

В орків також був свій покровитель, якого вони вважали богом.

І попри те, що гобліни й орки дійсно схожі, останні вважаються жорстокішими та менш розумними.

Здається, що після детального опису поняття “орк”, питань уже не залишається.

Однак варто приділити увагу порівнянню міфічних істот з окупантами.

По-перше, орки завжди носили брудний і неохайний одяг.

А тепер згадаймо кадри, на яких російські полонені солдати стоять у лахміттях та готові душу продати за шмат хліба.

По-друге, орки мали свого богоподібного вождя, який нагадував чорта.

Для росіян безумовний покровитель — це Путін.

Засліплені пропагандою та не наділені розумовими здібностями, вони готові виконувати будь-яке його доручення, так само як орки.

Вони відірвані від цивілізації, однак дуже заздрять тим, у кого вийшло побудувати щасливе та повноцінне життя.

Отож, не залишається жодних сумнівів у тому, що окупантів цілком заслужено нарекли орками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому росіяни добре ставляться до сексуального насильства.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.