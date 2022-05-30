Жертва не винна. Що таке сексуальні домагання та де отримати допомогу

Як розпізнати сексуальне домагання.

“Про це не прийнято говорити, спровокувала, не зміг стриматись, це вигадки фантазії, не правильно розшифрувала знаки” — такі фрази знецінюють проблему й через це жертви насилля бояться говорити.

Замовчування чи ігнорування проблеми — це підтримка дій нападника.

В асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” відповіли на найпоширеніші питання та вказали, де можна отримати допомогу.

Що таке сексуальні домагання

Прояви сексуального домагання

Сексуальні домагання є насильством і формою дискримінації. Проявляється як небажана поведінка сексуального характеру.

Можуть бути виражені, як фізично, так і вербально та невербально, наприклад, шляхом демонстрації порнографії чи жестів.

Сексуальні домагання принижують людину, порушують її недоторканність та ображають.

У вчиненні домагань завжди винен лише той, хто їх вчиняє.

В яких діяннях можуть проявлятись сексуальні домагання

Неправомірні дії можуть мати вигляд:

небажаного будь-якого фізичного контакту;

погрози, залякування,

сексуально забарвлені зауваження, погляди, жести;

дотики, поплескування, притуляння, щипання;

примушування до вступу в статевий зв’язок;

небажані дзвінки та повідомлення сексуального характеру;

небажані жарти та питання сексуального характеру;

Що робити свідку сексуальних домагань

Спробуйте будь-чим відвернути увагу кривдника (запитайте, наприклад, котра година). Не залишайте потерпілу особу наодинці з кривдником та запитайте її, чи не потребує вона допомоги;

У випадку наявності небезпеки з боку кривдника варто попросити допомоги в людей, які є поруч.

Задокументуйте (фотографії, відео, аудіо тощо), по можливості, дії, які вчиняє кривдник стосовно потерпілої особи. Занотуйте собі точний час та місце вчинення цих дій, зверніть увагу на найближчі автівки та будівлі, де можуть бути встановлені камери спостереження чи відеореєстратори.

Важливо! Не розповсюджуйте такі докази без згоди потерпілої особи. Зібрані матеріали варто направити потерпілій особи.

Пам’ятайте, що постраждалій потрібна ваша підтримка та допомога, в тому числі у вигляді звернення до уповноважених органів чи медичних закладів.

До кого звернутись за допомогою

Перш за все, негайно телефонуйте до поліції за номером 102.

звернуться до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: e-mail: “hotline@ombudsman.gov.ua” або гаряча лінія “+380 (44) 253 75 89” чи “0 800 50 17 20”.

отримати безоплатну психологічну чи правову допомогу можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань запобігання ГЗН та торгівлі людьми «Ла Страда – Україна» за телефонами: 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного), або ж на e-mail: hotline@la-strada.org.ua

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Фото: Реxels

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