Харассмент. Як захистити себе від домагань на робочому місці: поради юриста та психолога

Домагання на робочому місці – тема, яку гостро обговорюють останні роки. Після гучних скандалів зі знаменитостями багато жінок та чоловіків долучилися до руху #MeToo.

Тож Ранок у Великому Місті разом із експертами, юристом та психологом, розповість тобі про харассмент та як від нього захиститися.

Жінки, які стали жертвами домагань чи зґвалтувань, використовували цей хештег та розповідали про пережитий ними досвід.

У європейських країнах та США домагання на робочому місті — це не тільки сексуальні домагання.

Тож будь-яка образа чи дискримінація, яка повторюється регулярно може трактуватися як домагання.

Зазвичай під дію харассменту більше потрапляють жінки, і це факт.

Жінка має менше змоги себе захистити і дати опір, особливо якщо вона молода, незаміжня та немає ніякої підтримки.

На жаль, закони України відрізняються від законів країн Європи та США. У нас немає відповідальності за харассмент, адже такого поняття просто не існує в нашому законодавстві.

Існує Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Він передбачає досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У даному законі міститься визначення терміну «сексуальні домагання».

Харассмент — це не обов’язково сексуальні домагання, під це визначення підпадає будь-яка поведінка, яка порушує недоторканність особистого життя особи і призводить до спричинення їй шкоди або незручностей.

Але, де межа між харассментом та сексуальними домаганнями і як її визначити в нашому законодавстві, на відміну від інших країн, не передбачено.

Як захистити себе від домагань на роботі?

Можна поскаржитись керівництву, звернутися з відповідною заявою.

Адже існує Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Згідно з цим законом, роботодавці зобов’язані вживати заходи щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі.

Крім того, до колективних договорів обов’язково включаються положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

При цьому, колективні угоди (договори) мають передбачати:

Отже, роботодавець може самостійно визначити механізм дій у випадках домагань.

У колективних договорах та іншій внутрішній документації він може чітко прописати санкції за порушення правил внутрішнього розпорядку.

Оскільки термін «харассмент» не закріплений у вітчизняному законодавстві, то й відповідна судова практика відсутня.

Жертва може спробувати стягнути моральну шкоду, але все буде залежати від наявності доказів на підтвердження слів особи, що постраждала.

Такі центри забезпечують надання безоплатної допомоги постраждалим.

Це встановлено Законом України «Про правової допомоги безоплатну правову допомогу».

Так загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб у межах своїх повноважень здійснюють, зокрема:

Крім того, діє кол-центр із питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, – розповідає адвокатиня Ірина Смітюх.

Можемо бачити, що юридично захиститися від сексуального насильства можна, але страждання жертви на цьому не завершаться. Адже такі події залишають слід на все життя.

Сексуальне насильство і харассмент різняться. Це поняття ширше, включає багато різних підпунктів.

Від усього захиститися юридично в нашій країні неможливо. Тому треба вміти захищатися психологічно, розставляти і відстоювати свої кордони.

– Коли ви потрапили у ситуацію знущань чи домагань, перше, що треба зробити – вийти із психологічного стану «жертви», – радить практичний психолог Ольга Кисленко.

Часто люди в таких ситуаціях керуються емоціями, але спершу треба розібратись, чому співробітник чи начальник так себе поводить.

Можливо він щось не так зрозумів або ж він так поводить себе завжди. Поки ми не бачимо ситуацію повністю, важко розібратись.

Особисті кордони– важливий момент.

Як ви заявили про себе в колективі? Що інші думають про вас? Ви не поводите себе «занадто» на роботі? Що ви відповідаєте на вульгарні жарти? Смієтесь у відповідь чи підтримуєте тему?

Якщо так, то це означає, що кордон тут відсутній і поки ви не скажете, що потрібно припинити такі жарти, для агресора це буде знаком, що можна діяти.

Як поводити себе далі з агресором?

Спершу, треба з ним поговорити. Дізнатися, що спонукало людину так вчити? Можливо він побачив «неіснуючі натяки»?

Якщо у відповідь ви не отримуєте ясної відповіді — розмова себе вичерпала.

Надалі вам треба працювати з собою. Чи характерна ця поведінка для співробітника? Якщо так, то агрессора змінити ми не можемо.

Часто люди забувають правила психологічної техніки безпеки, наприклад:

Для вас це просто буденність, а для них це знаки, що «горить зелене світло».

Якщо ви потрапили до такої ситуації, звісно вам потрібно цим із кимось поділитись.

Я рекомендувала б спершу звернутись до психолога, щоб ви разом прояснили всю ситуацію, можливо, ви чогось не помічаєте.

Розповісти комусь на роботі — це створити плітки, вам це не потрібно.

Що робити далі людині, яка потрапила під вплив сексуальних домагань на роботі? Після такого краще звільнитися, для власної ж безпеки.

Людина не зміниться. А ви весь час будете знаходитись у стані жертви.

Можливо, вас може зупинити велика зарплата і страх, що ви більше таку не знайдете.

Але прояснимо дещо. Одного разу ви вже знайшли таку роботу, зайняли високу посаду – це підтвердження того, що ви зможете знайти гідну роботу, навіть кращу.

Головне — не керуйтесь страхом. Вам потрібно те, що на іншій стороні страху – щасливе життя, – розповідає Ольга Кисленко, практичний психолог.

В історії існує багато прикладів харассменту. Особливо за останні роки, коли жінки та чоловіки припинили мовчати і почали розповідати свої історії.

Одним із яскравих прикладів є фільм «Сенсація», який вийшов на початку 2020 року.

У головних ролях три неймовірні білявки Голлівуду, які прекрасно впоралися із поставленими задачами. Шарліз Терон, Ніколь Кідман та Марго Роббі.

Режисером фільму став Джей Роуч.

Фільм знято на основі реальних подій. Він заснований на звинуваченнях жінок-працівників проти Роджера Ейлса — колишнього засновника каналу Fox News.

Історія розповідає про те, як засновник каналу роками домагався до різних жінок компанії і як одна з них, Гретхен Карлсон, наважилася розповісти про це і започаткувала кампанію проти сексуальних домагань керівника.

Ми самі заохочуємо таку поведінку кривдників, коли приховуємо факти домагань. Агресори почувають вседозволеність, адже знають, що залишаться безкарними.

Не бійся, ти завжди можеш знайти допомогу.

Телефон гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 116 123 або 0 500 800 335

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як справитися з наслідками сексуального домагання.

Фото: Unsplash, IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.