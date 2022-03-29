Більше не кохають чи вплив стресу? Чому під час війни люди розходяться

Чому під час війни люди розходяться.
Невтішний тренд поширюється серед українських родин.
Колись, здавалось би, міцні пари під час війни вирішують розлучитись.
Ірина Тичина, психологиня, кандидатка психологічних наук, в Телеграм-каналі проаналізувало, чому подружжя вирішують розлучитись у критичний момент.
Розлучення під час війни
Чому люди вирішують розлучитись під час війни
- Не вистачає ресурсу на почуття
Любов — це дієслово!
А в стресових умовах стає важко проявляти це почуття, робити маленькі та великі добрі вчинки для своєї другої половини.
Через “оголені нерви”, коли всередині все “бринить, немов струна”, а ситуація невизначеності або безпосередньої небезпеки все триває і триває.
Бо життя змінилося, і тепер багато сил та часу йде на організацію елементарних побутових речей, а на стосунки ресурсу просто не вистачає.
Бо є важливіші речі, а решта почекає до перемоги.
- Розставляються ціннісні пріоритети
Під час війни стає зрозумілим, що є головним, а що другорядним у житті.
Починають цінуватися речі, про які ми навіть не замислювалися в мирний час.
І може статися так, що це різні речі для подружніх партнерів і точок дотику немає.
Переживання війни робить усіх максимально чесними, такими, як ми є насправді й інколи це не та правда, яку ми готові знати про свого партнера.
Тому, можливим є розлучення і побудова стосунків з тим, хто має схожі переконання та цінності.Також по темі: Де тато подівся? Що робити батькам, яких війна розлучила з сім’єю Розлучитися в Україні стане значно простіше Гостьовий шлюб: стосунки майбутнього чи ілюзія сім’ї?
- Різне переживання стресу
Зруйнувати стосунки може й різна реакція на стрес.
У когось ледь підвищився рівень тривоги, а в іншої людини вже паніка.
Хтось думає, як швидше опинитися в безпечному місці, а хтось готується до захисту.
Різна реакція інколи заважає подружжю об’єднатися, згуртуватися, підтримати один одного, щоб разом пережити ці складні часи.
Кожен залишається наодинці сам із собою і це закономірно веде до поступового розриву стосунків.
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Фото: Рexels