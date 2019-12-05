Не покривайте тиранів: як боротися з насиллям у сім’ї

Дві третини українських жінок зазнали насилля в сім’ї.

За даними дослідження, проведеного ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок в Україні, 3 з 10 жінок страждали від фізичного або сексуального насилля. Про це кажуть дані й іншої міжнародної організації, створеної при ООН.

– За результатами опитування ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш 1,8 млн. жінок і лише 10% з них звертаються за допомогою. Ми намагаємося створити правове поле, яке дозволить виявляти це домашнє насильство та допомагати постраждалим, – прокоментувала заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

До форм домашнього насилля, окрім сексуального та фізичного, відносять також психологічне та економічне.

Як зрозуміти, що ви стали жертвою домашнього насилля?

– Фізичний вид насилля – це будь-який прояв фізичного насилля, не обов’язково, щоб вас били. Сексуальний вид насилля – це будь-який прояв, не обов’язково інтимний контакт, торкатися туди, куди ви не хочете. Економічне насилля – коли вам забороняють заробляти гроші або ви знаходитесь в умовах залежності від свого партнера чи чоловіка і вам не дають ніяких грошей. Психологічне насилля – коли йде булінг або вам погрожують, тобто психологічно. Наприклад, називають вас кожний день товстою коровою, і ви просите такого не робити, а чоловік вам каже, що просто жартує. Це не жарти. Це психологічне насилля, – розповів психолог Андрій Козінчук.

Куди звертатися, якщо стали жертвою насилля в сім’ї

Якщо ви впізнали один із проявів агресії від партнера, краще не зволікати та одразу звернутися до правоохоронних органів.

З 2017 року в Україні передбачений проект протидії домашньому насильству «Поліна».

Але його дія поширюється лише на кілька районів Києва, Одеси, а також на Сєвєродонецьк, що на Луганщині.

Голова Нацполіції Ігор Клименко обіцяє продовжити впроваджувати проект по всій країні, зокрема планують запустити 45 екіпажів швидкого реагування та сформувати єдину базу даних осіб-кривдників.

В Україні за домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність. Норма набула чинності з січня 2019 року.

Ще один із варіантів для тих, хто опинився у пастці, звернутися до спеціалізованих притулків.

– На весь Київ є два притулки: в Київському міському центрі по роботі з жінками і в Деснянському районі. Від потерпілих не вимагатимуть прописки, довідки від лікарів, довідки про наркозалежність чи алкозалежність. Але з хатніми тваринами в жоден притулок не беруть. Саме вони дуже часто є тим, чим кривдники шантажують жінок, – наголосила гендерна спеціалістка Марія Дмитрієва.

Існують численні випадки, коли родичі чи друзі жертви ставляться до противоправних дій з боку кривдника поблажливо.

Але бити, чинити психологічний або економічний тиск на тих, з ким ти ділиш спільний побут, неприйнятно. Тому не варто покривати злочинців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вирішити конфлікт без суду.

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