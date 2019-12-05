Не покривайте тиранів: як боротися з насиллям у сім’ї

Дві третини українських жінок зазнали насилля в сім’ї.
За даними дослідження, проведеного ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок в Україні, 3 з 10 жінок страждали від фізичного або сексуального насилля. Про це кажуть дані й іншої міжнародної організації, створеної при ООН.
– За результатами опитування ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш 1,8 млн. жінок і лише 10% з них звертаються за допомогою. Ми намагаємося створити правове поле, яке дозволить виявляти це домашнє насильство та допомагати постраждалим, – прокоментувала заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.
До форм домашнього насилля, окрім сексуального та фізичного, відносять також психологічне та економічне.
Як зрозуміти, що ви стали жертвою домашнього насилля?
– Фізичний вид насилля – це будь-який прояв фізичного насилля, не обов’язково, щоб вас били. Сексуальний вид насилля – це будь-який прояв, не обов’язково інтимний контакт, торкатися туди, куди ви не хочете. Економічне насилля – коли вам забороняють заробляти гроші або ви знаходитесь в умовах залежності від свого партнера чи чоловіка і вам не дають ніяких грошей. Психологічне насилля – коли йде булінг або вам погрожують, тобто психологічно. Наприклад, називають вас кожний день товстою коровою, і ви просите такого не робити, а чоловік вам каже, що просто жартує. Це не жарти. Це психологічне насилля, – розповів психолог Андрій Козінчук.
Куди звертатися, якщо стали жертвою насилля в сім’ї
Якщо ви впізнали один із проявів агресії від партнера, краще не зволікати та одразу звернутися до правоохоронних органів.
З 2017 року в Україні передбачений проект протидії домашньому насильству «Поліна».
Але його дія поширюється лише на кілька районів Києва, Одеси, а також на Сєвєродонецьк, що на Луганщині.Також по темі: Стоп насильство! Чому не варто замовчувати проблеми Чи існує межа між толерантністю та насиллям? Експерт розповів, як захистити дитину від насильства і цькування у школі
Голова Нацполіції Ігор Клименко обіцяє продовжити впроваджувати проект по всій країні, зокрема планують запустити 45 екіпажів швидкого реагування та сформувати єдину базу даних осіб-кривдників.
В Україні за домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність. Норма набула чинності з січня 2019 року.
Ще один із варіантів для тих, хто опинився у пастці, звернутися до спеціалізованих притулків.
– На весь Київ є два притулки: в Київському міському центрі по роботі з жінками і в Деснянському районі. Від потерпілих не вимагатимуть прописки, довідки від лікарів, довідки про наркозалежність чи алкозалежність. Але з хатніми тваринами в жоден притулок не беруть. Саме вони дуже часто є тим, чим кривдники шантажують жінок, – наголосила гендерна спеціалістка Марія Дмитрієва.
Існують численні випадки, коли родичі чи друзі жертви ставляться до противоправних дій з боку кривдника поблажливо.
Але бити, чинити психологічний або економічний тиск на тих, з ким ти ділиш спільний побут, неприйнятно. Тому не варто покривати злочинців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вирішити конфлікт без суду.
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