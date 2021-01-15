Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою

Історії про сексуальне домагання не вщухають в Україні та світі. Ті, хто боявся зізнатися, що над ними знущаються, нарешті наважуються говорити правду. Про це не можна мовчати і цю кричущу проблему треба нам вирішувати усім разом.

То як передбачити подібне та що робити, якщо з тобою таке сталося?

Я вирішила розібратися в цих питаннях з психологом Олегом Следем та розповісти тобі свою історію.

Як це було зі мною…

Одна мить — і твоє життя розділяється на “до” та “після”. Один чоловік у громадському транспорті, травма на все життя та два місяці відчуження від соціуму.

Це те, через, що пройшла я. Нічого особливого: просто дівчина, яка їде в автобусі зі своєю мамою в центр.

Проте чужа рука, що торкається до моїх сідниць та стискає їх, спричиняє паніку та страх. Перше, що я зробила — це підійшла ближче до мами, але і він теж зробив те саме.

Потім почали з’являтися думки, що це, можливо, у транспорті багато людей і я просто щось зачіпаю сідницями.

Складно повірити, що якийсь чоловік буде лізти до шістнадцятирічної дівчинки.

Однак, доїхавши до потрібної нам зупинки й повернувшись до виходу, цей чоловік розмістив свою руку до мого жіночого статевого органу.

Тільки зараз страх настільки перевалив за грань, що я вдарила його по руці та вилетіла з транспорту.

Мама одразу помітила, що майже плачу, хоч я й намагалася стримувати сльози. Коли розповіла їй усе, було пізно, бо мене вже психологічно надломили.

Два місяці я була сама не своя. Знаєте, як жахливо жити, коли ти навіть із рідним батьком не можеш нормально спілкуватися?

Про звичайні батьківські обійми й мови бути не може.

І досі, якщо хтось ненароком торкається будь-чим моїх сідниць, я згадую все та починаю тремтіти. Проте я зрозуміла одне: такі чоловіки — неймовірні боягузи.

Його очі в той момент, коли я дала відсіч, прибрала його руку, були переповнені страхом.

Мабуть, це єдине, що частково допомогло мені забути відчуття того жахливого дня.

Ця історія — одна з тисячі таких випадків. Певне, кожен чув щось подібне, але як вберегти себе від такого?

Як розпізнати цю людину

Не всі прояви на обличчі та в поведінці можуть дати розуміння, чи будуть до тебе чіплятися зараз.

Тому чіткого алгоритму виявлення такої люди не існує, але є прояви, що можуть змусити тебе замислитися про можливі дій від неї.

Пильний погляд може слугувати “дзвіночком” для тривоги. Це може бути звичайний флірт чи страх, а може — агресія чи намір на домагання.

Мається на увазі погляд незнайомця(-ки). Зазвичай, у таких випадках спрацьовує два інстинкти: страх або зацікавленість.

Дуже часто так буває, коли люди йдуть по вулиці і зустрічаються поглядом на дві-три секунди, не відводячи очі, але якщо він тримається довше, відразу відчувається страх чи інтерес.

Тут важливо відчути свою реакцію.

Перше — ти помітив(-ла) погляд, а друге — що ти відчув(-ла)

Як не впасти в ступор

По-перше — це нормальний захисний імпульс твого мозку.

По-друге — це невідома для тебе ситуація, тому спрацьовують моментальні примітивні реакції. Ти ховаєшся, нападаєш або впадаєш в ступор.

Ступор — це найбільш ймовірна реакція, але потім все одно виникає питання: як мені діяти в такій ситуації?

Психолог Олег Следь зазначає, що правильно буде звернутися до людини на пряму, поставивши запитання: Вибачте, я Вас торкнулася? Вибачте, Ви мене торкнулися? Вибачте, Ви щось хотіли?

Така поведінка є найбезпечнішою. Також ти маєш заздалегідь знати відповідь на питання: чи розумію я свої емоції та наскільки я знаю свої особисті кордони?

З такими знаннями ти ніколи не впадеш в ступор у подібній ситуації

Тобі не приємно, ти реагуєш і просиш не робити цього, навіть якщо дії, що робить людина по відношенню до тебе виглядають абсолютно безневинними для інших.

Оточення

На жаль, але найчастіше людям навколо байдуже. Кожному з нас потрібно вчитися будувати стосунки, щоб відрізняти свої емоції та інших.

Зазвичай, люди, що бачать сексуальне домагання до когось, роблять вигляд, що нічого не помічають або відводять очі.

Такі дії — це одна з примітивних реакції, що ми зазначали вище, бажання сховатися, що є великою проблемою, оскільки жертва сексуального домагання сподівається на підтримку оточуючих.

Висновок один — потрібно навчитися керувати своїми емоціями і бути вище них

Завдяки цього ми зможемо реагувати на ситуацію без стресу для себе та жертви.

Не мовчіть, коли когось ображають. Соціум будуємо ми і наше ставлення до інших.

Як не зламатися остаточно

Будь-яка стресова ситуація потребує часу для того, щоб людина відпустила це переживання.

Не має стовідсоткових вправ, які можуть цілком допомогти, все залежить від того наскільки ти емоційна особистість і як відходиш від стресових ситуацій.

Олег Следь пропонує подумати, який ресурс потрібен тобі в цей час?

Підтримка, розмова, похід до спеціаліста, проговорення того, як ти себе почуваєш, заняття улюбленою справою, розслаблення

Особливо довго тримається стрес, якщо ти не розумієш, як в такій ситуації можеш отримати захист.

Це питання має підніматися протягом переживання стресу.

Якщо ти не знаєш як отримати захист і довго переживаєш, ховаєшся від всього, особливо від того, що може викликати тригер, то психіка не розуміє, що робити далі при такій ситуації і ламаємося остаточно.

Не дай переживанням турбувати тебе довго, знайди свій ресурс, сходи до спеціаліста, цінуй себе, та не давай нікому руйнувати твою психологічну гармонію.

Близькі люди

Якщо з тобою сталася подібна ситуація, знай: не потрібно тримати все в собі, адже це може погано вплинути на тебе, навіть якщо ти маєш звичку мовчати та вирішувати всі проблеми самотужки.

Проходити цей етап у житті варто під руку з кимось близьким. Поговори про це з подругою, другом, рідними тощо.

Звернися до психолога. І це зовсім не соромно, а правильно.

Близькі стосунки — це про відчуття довіри та безпеки, і це не завжди йдеться про кровні зв’язки, — зазначає психолог Олег Следь

Проте, якщо ти не розумієш, кому можеш довіритися, то обов’язково потрібно звернутися до спеціаліста.

Боїшся довіритися людині? Існують анонімні служби психологічної підтримки.

Наприклад, Lifeline Ukraine – це національна, професійна лінія з підтримки психічного здоров’я, що працює 24/7.

Тригери

Тригер — подія, що викликає у людини раптове повторне переживання психологічної травми.

Хворі посттравматичним стресовим розладом зазвичай всіма силами уникають зустрічей з тригером, прагнучи уникнути нового нападу.

Зафіксовані подібні реакції у дорослому віці — не часте явище, але якщо вони є, то потрібно звернутися до психотерапевта, щоб правильно та безболісно позбутися їх.

Якщо ти вступаєш у стосунки з людьми, які тебе будуть близько торкатися, важливо проговорювати свої емоції та переживання.

Вміння берегти себе і повідомити, що у тебе може боліти, є дуже важливим аспектом позбавлення від тригерів, — продовжує Олег Следь

Ти не зобов’язана/ий відразу повідомляти про ситуацію, що сталася з тобою.

Налагодь внутрішній контакт з собою. Ці рани, що залишила по собі ситуація минулого, є відкритими і вони мають відкрито заживати, тому стався до них обережно.

Будь у гармонії з собою, своїми емоціями та внутрішнім світом, і ніхто не зможе тобі нашкодити.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, як захистити себе від онлайн-шантажистів.

Фото: Unsplash

Анна Куранова

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