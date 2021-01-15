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ICTV / Ранок / Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою / 15.01.2021 17:00
15.01.2021 17:00
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Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою


Історії про сексуальне домагання не вщухають в Україні та світі. Ті, хто боявся зізнатися, що над ними знущаються, нарешті наважуються говорити правду. Про це не можна мовчати і цю кричущу проблему треба нам вирішувати усім разом.

То як передбачити подібне та що робити, якщо з тобою таке сталося?

Я вирішила розібратися в цих питаннях з психологом Олегом Следем та розповісти тобі свою історію.

Як це було зі мною…

Одна мить — і твоє життя розділяється на “до” та “після”. Один чоловік у громадському транспорті, травма на все життя та два місяці відчуження від соціуму.

Це те, через, що пройшла я. Нічого особливого: просто дівчина, яка їде в автобусі зі своєю мамою в центр.

Проте чужа рука, що торкається до моїх сідниць та стискає їх, спричиняє паніку та страх. Перше, що я зробила — це підійшла ближче до мами, але і він теж зробив те саме.

Потім почали з’являтися думки, що це, можливо, у транспорті багато людей і я просто щось зачіпаю сідницями.

Складно повірити, що якийсь чоловік буде лізти до шістнадцятирічної дівчинки.

Однак, доїхавши до потрібної нам зупинки й повернувшись до виходу, цей чоловік розмістив свою руку до мого жіночого статевого органу.

Тільки зараз страх настільки перевалив за грань, що я вдарила його по руці та вилетіла з транспорту.

Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою (історія)

Мама одразу помітила, що майже плачу, хоч я й намагалася стримувати сльози. Коли розповіла їй усе, було пізно, бо мене вже психологічно надломили.

Два місяці я була сама не своя. Знаєте, як жахливо жити, коли ти навіть із рідним батьком не можеш нормально спілкуватися?

Про звичайні батьківські обійми й мови бути не може.

І досі, якщо хтось ненароком торкається будь-чим моїх сідниць, я згадую все та починаю тремтіти. Проте я зрозуміла одне: такі чоловіки — неймовірні боягузи.

Його очі в той момент, коли я дала відсіч, прибрала його руку, були переповнені страхом.

Мабуть, це єдине, що частково допомогло мені забути відчуття того жахливого дня.

Ця історія — одна з тисячі таких випадків. Певне, кожен чув щось подібне, але як вберегти себе від такого?

Як розпізнати цю людину

Не всі прояви на обличчі та в поведінці можуть дати розуміння, чи будуть до тебе чіплятися зараз.

Тому чіткого алгоритму виявлення такої люди не існує, але є прояви, що можуть змусити тебе замислитися про можливі дій від неї.

Пильний погляд може слугувати “дзвіночком” для тривоги. Це може бути звичайний флірт чи страх, а може — агресія чи намір на домагання.

Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою (як розпізнати людину)

Мається на увазі погляд незнайомця(-ки).  Зазвичай, у таких випадках спрацьовує два інстинкти: страх або зацікавленість.

Дуже часто так буває, коли люди йдуть по вулиці і зустрічаються поглядом на дві-три секунди, не відводячи очі, але якщо він тримається довше, відразу відчувається страх чи інтерес.

Тут важливо відчути свою реакцію.

Перше — ти помітив(-ла) погляд, а друге — що ти відчув(-ла)

Як не впасти в ступор

Психолог Олег Следь

Психолог Олег Следь

По-перше — це нормальний захисний імпульс твого мозку.

По-друге — це невідома для тебе ситуація, тому спрацьовують моментальні примітивні реакції. Ти ховаєшся, нападаєш або впадаєш в ступор.

Ступор — це найбільш ймовірна реакція, але потім все одно виникає питання: як мені діяти в такій ситуації?

Психолог Олег Следь зазначає, що правильно буде звернутися до людини на пряму, поставивши запитання: Вибачте, я Вас торкнулася? Вибачте, Ви мене торкнулися? Вибачте, Ви щось хотіли?

Така поведінка є найбезпечнішою. Також ти маєш заздалегідь знати відповідь на питання: чи розумію я свої емоції та наскільки я знаю свої особисті кордони?

З такими знаннями ти ніколи не впадеш в ступор у подібній ситуації

Тобі не приємно, ти реагуєш і просиш не робити цього, навіть якщо дії, що робить людина по відношенню до тебе виглядають абсолютно безневинними для інших.

Оточення

На жаль, але найчастіше людям навколо байдуже. Кожному з нас потрібно вчитися будувати стосунки, щоб відрізняти свої емоції та інших.

Зазвичай, люди, що бачать сексуальне домагання до когось, роблять вигляд, що нічого не помічають або відводять очі.

Сексуальне домагання (люди навколо)

Такі дії — це одна з примітивних реакції, що ми зазначали вище, бажання сховатися, що є великою проблемою, оскільки жертва сексуального домагання сподівається на підтримку оточуючих.

Висновок один — потрібно навчитися керувати своїми емоціями і бути вище них

Завдяки цього ми зможемо реагувати на ситуацію без стресу для себе та жертви.

Не мовчіть, коли когось ображають. Соціум будуємо ми і наше ставлення до інших.

Як не зламатися остаточно

Будь-яка стресова ситуація потребує часу для того, щоб людина відпустила це переживання.

Не має стовідсоткових вправ, які можуть цілком допомогти, все залежить від того наскільки ти емоційна особистість і як відходиш від стресових ситуацій.

Олег Следь пропонує подумати, який ресурс потрібен тобі в цей час?

Підтримка, розмова, похід до спеціаліста, проговорення того, як ти себе почуваєш, заняття улюбленою справою, розслаблення

Особливо довго тримається стрес, якщо ти не розумієш, як в такій ситуації можеш отримати захист.

Це питання має підніматися протягом переживання стресу.

Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою (як не зламатися)

Якщо ти не знаєш як отримати захист і довго переживаєш, ховаєшся від всього, особливо від того, що може викликати тригер, то психіка не розуміє, що робити далі при такій ситуації і ламаємося остаточно.

Не дай переживанням турбувати тебе довго, знайди свій ресурс, сходи до спеціаліста, цінуй себе, та не давай нікому руйнувати твою психологічну гармонію.

Близькі люди

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Якщо з тобою сталася подібна ситуація, знай: не потрібно тримати все в собі, адже це може погано вплинути на тебе, навіть якщо ти маєш звичку мовчати та вирішувати всі проблеми самотужки.

Проходити цей етап у житті варто під руку з кимось близьким. Поговори про це з подругою, другом, рідними тощо.

Звернися до психолога. І це зовсім не соромно, а правильно.

Близькі стосунки — це про відчуття довіри та безпеки, і це не завжди йдеться про кровні зв’язки, —  зазначає психолог Олег Следь

Проте, якщо ти не розумієш, кому можеш довіритися, то обов’язково потрібно звернутися до спеціаліста.

Боїшся довіритися людині? Існують анонімні служби психологічної підтримки.

Наприклад, Lifeline Ukraine – це національна, професійна лінія з підтримки психічного здоров’я, що працює 24/7.

Тригери

Тригер — подія, що викликає у людини раптове повторне переживання психологічної травми.

Хворі посттравматичним стресовим розладом зазвичай всіма силами уникають зустрічей з тригером, прагнучи уникнути нового нападу.

Сексуальні домагання — як впоратися з наслідками та не стати жертвою (тригери)

Зафіксовані подібні реакції у дорослому віці — не часте явище, але якщо вони є, то потрібно звернутися до психотерапевта, щоб правильно та безболісно позбутися їх.

Якщо ти вступаєш у стосунки з людьми, які тебе будуть близько торкатися, важливо проговорювати свої емоції та переживання.

Вміння берегти себе і повідомити, що у тебе може боліти, є дуже важливим аспектом позбавлення від тригерів, — продовжує Олег Следь

Ти не зобов’язана/ий відразу повідомляти про ситуацію, що сталася з тобою.

Налагодь внутрішній контакт з собою. Ці рани, що залишила по собі ситуація минулого, є відкритими і вони мають відкрито заживати, тому стався до них обережно.

Будь у гармонії з собою, своїми емоціями та внутрішнім світом, і ніхто не зможе тобі нашкодити.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, як захистити себе від онлайн-шантажистів.

Фото: Unsplash

Анна Куранова

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Теги: домагання, насилля, психолог
15.01.2021 17:00



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