Небезпека в консервах: як уберегтися від ботулізму?

Як уберегтися від ботулізму?

У період війни люди масово почали скуповувати консерви.

На жаль, у багатьох із нас зараз немає доступу до свіжих продуктів, а законсервована їжа досить доступна й має великий термін придатності.

Однак у звичних нам скляних або жерстяних банках іноді криється величезна загроза для нашого здоров’я.

Навіть кілька ложок отруйного продукту можуть викликати сильну інтоксикацію.

Центр громадського здоров’я України розповів, що таке ботулізм та як уберегтися від нього.

Ботулізм — це харчова інтоксикація, викликана споживанням продуктів із ботулотоксином.

Варто зазначити, що цей збудник може розвиватися без кисню й за неправильного транспортування.

Найчастіше шкідливі бактерії містяться в консервованому м’ясі, рибі, овочах та грибах.

Особливу загрозу становлять погано вимиті консервовані продукти, які не попередньо не пройшли достатньої термічної обробки.

Зауважте, що навіть консерви, термін придатності яких не скінчився, можуть бути зараженими.

На жаль, ботулізм не можна виявити за смаком або за запахом.

За жодних обставин не вживайте продукти з пошкоджених ємностей.

Зазвичай це:

Зверніть увагу й на домашню консервацію: не варто їсти продукти, що зберігалися більше року.

Обачними слід бути й із консервами, що продають на стихійних ринках — такі продукти краще взагалі не купувати.

Солона, копчена та в’ялена риба теж може бути зараженою ботулізмом, тож уникайте її споживання.

Якщо ви маєте сумніви щодо якості зберігання та транспортування консервів, не їжте їх.

Ваше здоров’я вам точно віддячить, якщо ви дотримуватиметесь усіх порад.

